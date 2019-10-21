Spora dikkat çekmek için pedal çevirdiler ADANA - Pozantı ilçesinde, herkesin spor yapmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 500 kişi pedal çevirdi.Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Amatör Spor Haftası dolayısıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.Hükümet Konağı önün