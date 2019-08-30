Spor camiasından '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile TFF, TBF ve TVF, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor camiasından '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Futbolda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bu büyük zaferin 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Atamızın önderliğinde çıktıkları bu yolda canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü de başkan Fikret Orman'ın mesajıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü kutladı. Orman'ın mesajında şunlar kaydedildi:

"Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yılını kutladığımız bugün; milletimiz için gurur ve iftihar günüdür... İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim. 30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!" mesajını paylaştı.

Federasyonlardan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 97 yıl önce aziz milletimizden aldığı güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zafer, bir ulusun kaderini değiştirmiş ve ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Topraklarımızı düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zaferin 97'inci yıl dönümünde aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; bizlere bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

TBF de başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajını paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü için bir mesaj yayımlayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermemiş ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Türk milletinin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

TVF'nin mesajında ise, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin kıymetli bireylerini sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Muhabir: Erkan Tiryaki


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