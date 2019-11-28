Sözde sıkıyönetim emrini uygulamaya çalışan Yılmaz ve Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet

Darbecilerin sözde atama listesinde adı "Erzurum sıkıyönetim komutanı" olarak geçen Murat Koçak ile listede ismi yer alan Murat Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Sözde sıkıyönetim emrini uygulamaya çalışan Yılmaz ve Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet
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Isparta Düğün Salonları

ERZURUM - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı.

Darbecilerin sözde atama listesinde adı "Erzurum sıkıyönetim komutanı" olarak geçen Murat Koçak ile listede ismi yer alan Murat Yılmaz da bu isimlerin başında yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan albay Koçak 15 Temmuz'da Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı, kurmay binbaşı Yılmaz ise Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Harekat ve Asayiş Şube Müdürüydü.

Erzurum'da FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan ilk davada Koçak ve Yılmaz, örgütün emirleri doğrultusunda astlarına emir vererek üstlerinin kalkışmaya katılmamaya yönelik emirlerine uymadı.

Koçak ve Yılmaz, Anayasada belirtilen "Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulan terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde "sıkıyönetim direktifi" emrini uygulamak maksadıyla harekete geçti.

Yılmaz, Koçak'ı arayarak sıkıyönetim direktifi konulu emri söyledi

15 Temmuz gecesi Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Haber Merkezine Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) üzerinden mesaj ve evraklar gelmesi üzerine nöbetçi amir Yılmaz, sıkıyönetim direktifi konulu emri aldıktan sonra Koçak'ı aradı.

Araç gönderilerek kendisinin aldırılmasını söyleyen Koçak, kışlaya geldikten sonra Yılmaz ile odasına çıktı ve bir süre sonra Yılmaz, hareket merkezine giderek kışla dışında bulunan personelin ve Dumlu Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı görevlilerinin de mesaiye çağrılması yönünde emir verdi.

Koçak, komutanlarının emrine uymadı

Dönemin Erzurum Garnizon Komutanı 9. Kolordu Komutanı Korgenaral Şeref Öngay'ın sıkıyönetim direktifi konulu emirden haberdar olması üzerine bağlı birlik komutanlarını arayarak emre uyulmaması, emir ve komutanın halen kendisinde olduğu ve herhangi bir yasa dışı harekete kalkışılmaması gerektiği yönünde emir vermesine rağmen Koçak, emre uymayı reddetti.

Dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Lapanta'nın durumdan haberdar olması üzerine aradığı Koçak, Genelkurmay Başkanlığından darbe emri geldiğini, tüm personeli kışlaya çağırdıklarını, silah ve teçhizat dağıttıklarını, emri uygulamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Lapanta'nın emrin normal komuta zinciri içerisinde bir faaliyet olmadığını ihtar etmesi üzerine Koçak, "Komutanım, ben askerim, gelen emri uygulamak zorundayım" diye yanıt verdi ve Lapanta'nın yanlış yaptığını söylemesi üzerine ise "Siz, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandınız" diyerek pasif göreve çekildiğini, bu nedenle kendisine emir veremeyeceğini ima etti.

"Valiyi görevden aldık"

Kışlaya gelen personele emriyle silah ve teçhizat dağıttıran Koçak, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik'in valinin yapacağı toplantıya katılma teklifine ise "Neden gideyim, valiyi görevden aldık." diye yanıt verdi.

Çelik'in "Valiyi kim görevden almış, bizim neden haberimiz yok." demesi üzerine Koçak, "Emri okumadınız mı biz görevden aldık." dedi.

Yılmaz, Çelik'in bahçedeki personele söz konusu mesaj emrinin FETÖ mensuplarınca gönderildiği ve emre uyulup suça bulaşılmaması konusunda uyarıda bulunmasını Koçak'a bildirdi.

Koçak ise Yılmaz'ın durumu bildirmesi üzerine bahçeye inerek personele "Emri isteyen uygular, istemeyen uygulamaz, uygulamayan sonucuna katlanır, askeri bir emirdir ona göre davranır." şeklinde konuştu.

Koçak, darbeye kalkışmaması konusunda kendisini ikna etmeye çalışan bir komutana, "Komutanım, polisevinde toplantı var, oradakileri almaya gideceğim birazdan, netice ortada, emir var." dedi.

Yılmaz ise kışla nöbetçi amiri olarak 22 Temmuz'da nöbet tutması yönünde önceden hazırlanmış bir nöbet çizelgesi olmasına rağmen 15 Temmuz'da nöbet değişikliği yaparak örgütün amaçları doğrultusunda hareket etti.

Darbe girişimi gecesi Öngay'ın askeri savcılığa ihbarıyla, Koçak, Yılmaz ve diğer şüpheliler hakkında "emre itaatsizlikte ısrar" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savunmalarında inkar yöntemine gittiler

Koçak, yargılama aşamasındaki savunmasında, hiç kimseye hareket emri vermediğini, harekatta bulunmadığını, sıkıyönetim emrini kimseye tebliğ etmediğini ve isminin sıkıyönetim komutanları listesinde olmasından bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Personeli kışla emniyeti alması için çağırdığını ileri süren Koçak, lojman emniyetini aldırma sebebinin ise toplumsal olay olmasına yönelik tedbir olduğunu söyledi.

Yılmaz ise Koçak'ın birlikte güvenlik almasını istemesi üzerine güvenlik aldığını, başka bir şey yapmadığını ve nöbet değişikliğindeki amacının ileriki tarihlerde rahatça izne çıkmak olduğunu iddia etti.

Koçak ve Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 5 Ocak 2017'de Koçak ve Yılmaz ile ilgili karar açıklandı. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin mahkemelerce alınan ilk karara göre Koçak ve Yılmaz "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar hakkında verilen karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandı.

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