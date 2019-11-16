Soylu: Sınırda kalan Amerikalı, uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi.

Soylu: Sınırda kalan Amerikalı, uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, DEAŞ'ın yakalanan önemli ismine ilişkin, "Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor." dedi.

Bakan Soylu, Hakimevi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde yaşanan siyanürden ölümlere ilişkin soru üzerine Soylu, karşı karşıya kalınan her meseleyle ilgili tüm kurumların adım attığını söyledi.

Soylu, "Elbette ki çağın getirdiği, iletişimin kolaylığının getirdiği, bazen internetin yaygınlığının oluşturduğu sadece bu değil, birçok meseleyle karşı karşıyayız. Bugünkü vaka olmadan önce de arkadaşlarımız böyle bir değerlendirmeyi yapmışlardı. Tüm kurumlar kendi içerisinde bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde, galiba ayın 19'unda olması lazım, 19'unda arkadaşlarımız, bütün kurumlar bir araya gelecekler ve bir değerlendirme yapacaklar. Onun üzerine hangi tedbirleri alabiliriz, mevzuatta neler var, mevzuattaki birtakım yapılması gerekenler, atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmeler olacaktır." diye konuştu.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye çok yakın bir ismin yakalandığını söylediği anımsatılarak, bu kişinin kimliğine ilişkin soruya karşılık Soylu, "Sadece şu kadarını söyleyebilirim, Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim hepsi o kadar. Sorgulama sürüyor." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'lı teröristlerin iadesine yönelik bir başka soru üzerine Soylu, "Bugün de bir Amerikalı, Yunanistan ile bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi İstanbul'dan. İki de Alman uyruklu vatandaş, DEAŞ mensubu olduğunu söyleyebilirim. Bugün de toplam 3 yabancı terörist, savaşçı olarak teknik olarak nitelendirdiğimiz, bizim uyruğumuzda olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye'den sınır dışı edildiler." dedi.

Soylu, İstanbul'da İngiliz eski istihbarat çalışanının ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma konusunda da şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşin başından itibaren çok yoğun bir soruşturma devam ediyor. Hem idari hem de adli soruşturma var. Biz bu konuda özellikle müteveffanın vatandaşı olduğu İngiltere'ye sürekli bilgi aktarımında bulunduk. Olayın olduğu ilk andan itibaren İngiltere makamlarına detaylı da bilgi aktarımında bulunduk. Şu anda soruşturma devam ediyor. Bir kere soruşturmadaki bir iki detayı söyleyeyim ama onunla tamamlayacağım, örneğin ilk önemli detay, evin kapısının evin içerisinden hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında bir usulle kilitli olduğudur yani güçlü bir kilide sahip olduğudur. Yine yukarıdan aşağıya düşerken bilek kısımlarında bir kırılma söz konusu olduğudur. Bütün bunların üzerinden tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. Muhakkak ki ilk aşamada intihar gibi gözükse de bizim sorumluluğumuz olayı bütün yönleriyle değerlendirmektir."

"Titizlikle takip edilmekte"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de siyanürden ölümlere ilişkin soru üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını anımsatarak, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu, titizlikle takip edildiğini aktardı.

Soruşturmayla alakalı tüm bilgilerin savcılık tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Gül, "Emniyetin yapmış olduğu ortak çalışma, toplantılar var. Bunlarla ilgili de Aile Bakanlığımız da intihar ve diğer vakalarla ilgili komisyonlar kurdu. Bu hususlar da tüm yönleriyle elbette takip edilecek ve titizlikle değerlendirilecektir." dedi.

Siyanürün internet üzerinden satışını yapanlara yönelik bir çalışma olup olmadığı sorusuna karşılık Gül, "Bu tür, insanlara zarar veren konularla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenen hükümler söz konusu. Bu yönüyle de elbette savcılık makamları kanunen yetkili makamlardır, bu yönüyle de elbette inceleyeceklerdir." diye konuştu.

Gül, İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz istihbarat çalışanına ilişkin soru üzerine de "Soruşturma yetkisi savcılık makamlarında ve savcılık makamları bildiğiniz gibi bir adli kontrol kararı verdi bu dosyada. Süreci yakından takip ediyorlar. Bir yurt dışı çıkış yasağı kondu." ifadelerini kullandı.

Savcılığın büyük bir hassasiyetle konuyu takip ettiğini belirten Gül, gelişme oldukça savcılık tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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