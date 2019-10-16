ANTALYA - Antalya'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüpheliye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'yi övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.D, Manavgat ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



