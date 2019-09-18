Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi ADANA - Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşı