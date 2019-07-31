Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi Adana'da silahlı terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren payl