Sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına hapis istemi ADANA - Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propa