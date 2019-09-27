'Sosyal medyada dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz' İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz." denildi.