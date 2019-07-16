KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu mezunları 32 yıl aradan sonra sosyal medya üzerinden sözleşerek buluştu.

1987-1988 eğitim öğretim döneminde Pazarcık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndan mezun olan 35 öğrenci ve öğretmen sosyal medya üzerinden haberleşerek şu an ortaokul olan okullarınan bahçesinde bir araya geldi.

Okul bahçesinde birlikte yemek yiyerek futbol, yakan top oynayan mezun öğrenci ve emekli öğretmenler güzel vakit geçirdi.

Yıllar sonra ilk kez bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, etkinliği geleneksel hale getireceklerini belirtti.







