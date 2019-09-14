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SKA Etki Hızlandırıcı Programı

Türkiye'nin ilk uluslararası etki hızlandırma programı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Programı'nın finali "Demo Günü" ile yapıldı

SKA Etki Hızlandırıcı Programı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk uluslararası etki hızlandırma programı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı Programı'nın finali "Demo Günü" ile gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ilişkin çözümler üzerinde çalışan start-upları hızlandırmayı hedefleyen bir kamu-özel sektör ortaklığı olan SKA Etki Hızlandırıcı’nın "Demo Günü", Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Bill ve Melinda Gates Vakfı, Eczacıbaşı Holding ve Limak Holding’in desteğiyle yapıldı.

Etkinlikte SKA Etki Hızlandırıcı programına katılan 8 farklı ülkeden 9 start-up, dijital kimlik ve taşınabilir sanitasyon sistemleri gibi mültecilere yönelik çözüm projelerini paylaştı.

Türkiye, Hollanda, ABD, Ürdün, Filistin, Hindistan, Kenya ve Ruanda’dan 9 start-up, 3 ay süren hızlandırıcı programı boyunca geliştirdikleri ürünlerini, uluslararası etki yatırımcılarının yanı sıra potansiyel kamu ve özel sektör ortaklarından oluşan seçkin bir kitleye sundu.

Dört takım geçim kaynaklarına erişim ve dijital kimlik, beş takım ise taşınabilir su ve sanitasyon konularında mültecilere yönelik çözümlere odaklandı.


- Hedef, yerlerinden edilmiş kişilere yardım etmek


SKA Etki Hızlandırıcı'nın pilot grubuna Türkiye, Almanya, Belçika, Senegal, Kenya, Ruanda, Hollanda, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Ürdün, Kolombiya, Macaristan ve Hindistan’dan 14 ülkede yerleşik toplam 25 start-up katıldı.

SKA Etki Hızlandırıcı, gelecek aylarda kurucu ortak olarak özel sektörden ve uluslararası kuruluşlardan yeni ortakları bünyesine katacak.

Bu program sayesinde Türkiye, girişimcilerin yaratıcılığı ve teknolojinin imkanlarıyla mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik çözümlerin test edildiği ortamı sağlamış oldu.

Uzun vadede hedef, bu hızlandırma modelini, aynı zorlukları yaşayan ülkelerle paylaşmak ve dünyada sayıları 70 milyona ulaşan yerlerinden edilmiş kişilere yardım etmek.

Dijital Kimlik kategorisinden "Gravity.Earth-Sertifier-Mark Labs" konsorsiyumu ve Taşınabilir Tuvalet ve Sanitasyon Sistemleri kategorisinden "change:WATER LABS", New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu sırasında Türkiye ve UNDP tarafından 23 Eylül'de düzenlenecek yan etkinlikte, potansiyel küresel ortaklara sunum yapacak.


- "Dünyanın her köşesinden girişimciler küresel bir model ortaya koydu"


Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Türkiye'nin, dünyada en çok mülteci barındıran ülke olduğunu belirterek, "Dış politikamız, ulusumuzun girişimci ruhunu ve insani değerlerini yansıtıyor. Mülteciler için insani çözümler geliştiren dünyanın her köşesinden girişimcileri Türkiye’deki kullanıcılar ve ortaklar ile birlikte çalışacakları yoğun bir program için bir araya getirmek suretiyle, SKA Etki Hızlandırıcı, SKA’ların gerçekleştirilmesi yolunda ilerleme kaydedecek somut projeler için küresel bir model ortaya koydu." diye konuştu.

Turan, projenin kamu-özel sektör-uluslararası kuruluşlar ortaklığı olmasının önemine değinerek, seçilen projelerin prototiplerinin üretilip test edileceğini anlattı.

Projelerin test edildikten sonra özel sektöre devredebileceğini ve kendilerinin de desteklemeye devam edeceğini dile getiren Turan, başvurular sonucunda belirlenen ekiplere taksitler halinde 14 bin doları bulan hibeler verildiğini kaydetti.

Turan, projeye başvuran ekiplerin, sorunları yerinde görebilme imkanı bulduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl yeniden dünyadaki tüm girişimcilere başvuracakları bir program açılacağı bilgisini verdi.


- "Dezavantajlı kitlelere destek vermeye odaklanıyoruz"


UNDP Türkiye Programdan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Arıner de UNDP Türkiye olarak kimseyi geride bırakmamak misyonuyla dezavantajlı kitlelere destek vermeye odaklandıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 2030 yılına kadar ulaşabilmemiz için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle, hepimizi bir araya getiren bu inisiyatif, küresel amaçları gerçekleştirme yolunda çok büyük değer taşıyor. UNDP olarak biz, etkinin daha da büyük olması için ekiplere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yeni-Nesil-UNDP adını verdiğimiz yeni vizyonumuzla başarmak istediğimiz de budur. Daha iyi ve hızlı performans göstermek, çağımızın büyük sorunlarına yenilikçi çözümler getirerek daha büyük ölçekte etki yaratmak."


- "Mültecilerin potansiyeline inanmalı ve yatırım yapmalıyız"


Bill ve Melinda Gates Vakfı Orta Doğu İlişkiler Eş-Finans Öncüsü Asif Abbas ise şunları söyledi:

"Odak alanlarımızdan birisi, yenilikçi çözümler yoluyla dünya genelinde insan sağlığını daha iyiye götürmektir. SKA Etki Hızlandırıcı, taşınabilir sanitasyon çözümleri üzerinde çalışan start-uplar ile Orta Doğu’da önemli bir sanitasyon sistemleri üreticisi olan Eczacıbaşı Holding’in, salt yerel bağlamda değil, küresel ölçekte de işe yarama potansiyeli olan sanitasyon yenilikleri geliştirmek üzere ortaklık kurmasına fırsat sağladı."

WFP Türkiye Ülke Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede, çoğu zaman mültecilerin bir yük olarak görüldüğünü belirterek, "2030’a kadar 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak istiyorsak, mültecilerin potansiyeline inanmalı ve yatırım yapmalıyız, çünkü vatanlarındaki şartlar geri dönmeleri için uygun oluncaya kadar ev sahibi toplumlara halihazırda katkıda bulunuyorlar ve daha da fazla bulunabilirler. WFP olarak bu girişimi desteklemekten gurur duyuyoruz ve birçok mültecinin Türkiye’de ve dünyanın başka yerlerinde yaşadığı sorunların bir kısmına ölçeklendirilebilir çözümler yaratacağını umuyoruz." diye konuştu.

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de Etki Hızlandırıcı Projesi'nin ülkenin insani inovasyon alanında küresel rolünü güçlendireceğine ve Türkiye’nin küresel gündeme olan katkısını artıracağına inandıklarını belirterek, "Umuyorum ki bu projeye daha çok özel sektör şirketi dahil olur ve küresel kalkınma gündemine katkı sağlarlar." şeklinde konuştu.

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