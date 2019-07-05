Şişecam'ın Bulgaristan'daki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın ateşlendi

- Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Topluluğumuzun bugüne kadar Bulgaristan'da gerçekleştirdiği yatırımların toplamı 600 milyon avro seviyesine ulaştı. 42 milyon avroluk yatırımla soğuk onarımını yap

Şişecam'ın Bulgaristan'daki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın ateşlendi
5 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun Bulgaristan'daki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın törenle ateşlendi.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Targovishte kentindeki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın düzenlenen törenle ateşlendi.

Tören, Şişecam Topluluğu’nun yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra Şişecam Düzcam’ın Avrupa’daki müşterileri, mimarlar ve sektör profesyonellerinden oluşan 300’ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Milletvekili Venka Stoyanova, Targovishte Valisi Mitko Staikov ve Targovishte Belediye Başkanı Dr. Darin Dimitrov katıldı.


- "Uluslararası ölçekte bir topluluğuz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada cam ev eşyasında en büyük üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda en büyük beşinci üretici konumundayız. Sentetik soda üretiminde dünyada yedinci sırada yer alırken, krom kimyasallarında ise dünya lideriyiz. 22 bin çalışanımız, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ve 150’den fazla ülkeye ulaşan satışlarımızla uluslararası ölçekte bir topluluğuz. ABD'de gerçekleştireceğimiz yeni doğal soda yatırımımız ile de üretim faaliyeti gösterdiğimiz ülke sayısını 14’e çıkarmış olacağız."


- Bulgaristan'daki yatırımlar


Topluluk olarak Bulgaristan'da ilk yatırımlarını 1997 yılında Şişecam Kimyasallar bünyesinde hayata geçirdiklerini hatırlatan Kırman, "Özelleştirme sürecinde Bulgar soda üreticisi Sodi’ye Belçikalı Solvay ile birlikte ortak olan topluluğumuz, sonraki yıllarda ortaklık payını yüzde 25’e çıkararak Bulgaristan’daki yatırımlarına devam etti. Bulgaristan'daki greenfield, yani doğrudan yeni yatırımlar için ise ilk adımımızı 2004 yılında attık." ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu tarafından 2004 yılında düzcam, otomotiv camları ve cam ev eşyası fabrikalarının temellerinin atıldığını belirten Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yatırımla Bulgaristan’da ‘En Büyük Greenfield Yatırımcı’ unvanını aldık. 2005 yılında cam ev eşyası fabrikası üretime başladıktan sonra 2006 yılında düzcamda ilk float hattını, ardından ayna, lamine cam ve temperli cam hatlarını devreye alan topluluğumuz, 2010 yılında da otomotiv camları fabrikasını faaliyete geçirdi. 2013 yılında ise enerji tasarrufu sağlayan kaplamalı cam üretimine başlandı. Şişecam Topluluğu olarak Bulgaristan’da ortak olduğumuz Solvay Sodi’nin yanı sıra Trakya Glass Bulgaria EAD, Şişecam Automotive Bulgaria EAD ve Paşabahçe Bulgaria EAD şirketleriyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz."

Şişecam Topluluğu’nun, Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi olmasının yanı sıra en büyük iki cam ev eşyası üreticisinden birisi olmasında Bulgaristan’daki operasyon ve kapasitelerinin önemli payı bulunduğunu vurgulayan Kırman, "Bugün topluluğumuz Bulgaristan’da düzcam fabrikasında iki fırınla yıllık 470 bin ton düzcam, 7,5 milyon metrekare kaplamalı cam, 3,5 milyon metrekare ayna, 1 milyon metrekare lamine cam, beyaz eşya camları fabrikasında 2,8 milyon metrekare, otomotiv camları fabrikasında yıllık 2,2 milyon metrekare ve cam ev eşyası fabrikasında ise iki fırınla yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Düzcam, cam ev eşyası ve otomotiv camlarındaki üretimimizin büyük bölümünü Avrupa pazarına ihraç etmekteyiz. Topluluğumuzun bugüne kadar Bulgaristan’da gerçekleştirdiği yatırımların toplamı 600 milyon avro seviyesine ulaştı. 42 milyon avroluk yatırımla soğuk onarımını yaparak ateşlediğimiz düzcam fırını gibi üretim tesislerimizde modernizasyon ve kapasite artışlarına yönelik yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Cumhuriyet Tırı Isparta'da
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacak
Isparta'da Yetkili Teknik Servisten Anlamlı Destek
Dikkat Çünür'de 6 saat elektrik kesintisi...
Isparta'da Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası
Isparta'daki tedavisi ile artık rahat nefes alabiliyor
Isparta'da "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"
Isparta’da 4 ve 5 saatlik planlı elektrik kesintisi
Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu
Isparta'da örtüaltı yetiştiriciliği artıyor
Terörle büyük mücadele veriliyor
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi
Isparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali
BAKA Isparta'da yeni binasına taşındı
Geleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri
Isparta Sav Kasabası'nda yoğun elektrik kesintisi olacak
600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulunduEğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu01 Temmuz 2019
​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor01 Temmuz 2019
​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu30 Haziran 2019
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'deIsparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de01 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
Ispartalı Şehit onbaşıya son görev Ispartalı Şehit onbaşıya son görev 28 Haziran 2019
Kiraz Festivali iptal edildiKiraz Festivali iptal edildi28 Haziran 2019
Isparta'da Aksu Kuzukulağı FestivaliIsparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali02 Temmuz 2019
Isparta'da 207 adet koyun dağıtıldıIsparta'da 207 adet koyun dağıtıldı28 Haziran 2019
EĞİRDİR ALTINKUM PLAJI BİSİKLET FESTİVALİ İLE ŞENLENDİEĞİRDİR ALTINKUM PLAJI BİSİKLET FESTİVALİ İLE ŞENLENDİ28 Haziran 2019
​Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı​Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı28 Haziran 2019
Zilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtıZilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtı29 Haziran 2019
Ebebek'in yeni mağazası artık Isparta'daEbebek'in yeni mağazası artık Isparta'da28 Haziran 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
GÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildiGÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildi28 Haziran 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktıIsparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktı01 Temmuz 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu’daIsparta Valisi Seymenoğlu Aksu’da28 Haziran 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu30 Haziran 2019