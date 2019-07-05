Şişecam'dan "Yıldızlar Geçidi" ödül töreni

-Şişecam’ın 13 ülkedeki çalışanlarının başarılı çalışmalarının ödüllendirildiği organizasyonda, üretim ve enerji verimliliği, kalite, inovasyon ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda hayata geçirilen 158 proje değerlendirilirken, toplamda 28

Şişecam'dan "Yıldızlar Geçidi" ödül töreni
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu’nun çalışanlarının ödüllendirildiği "Şişecam Yıldızlar Geçidi" ödül töreni bu yıl sekizinci kez düzenlendi.

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu, çalışanlarının başarılarını ödüllendirmek ve hayata geçirilen iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla “Şişecam Yıldızlar Geçidi’ ödül töreninin sekizincisine ev sahipliği yaptı.

Şişecam’ın 13 ülkedeki çalışanlarının başarılı çalışmalarının ödüllendirildiği organizasyonda, üretim ve enerji verimliliği, kalite, inovasyon ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda hayata geçirilen 158 proje değerlendirilirken, toplamda 28 proje ödül almaya hak kazandı. "İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorisinde ise Topluluk bünyesindeki 9 üretim tesisi ödüle layık görülürken, 13 çalışana da özel ödül verildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, törende yaptığı konuşmada, Şişecam’ın ana faaliyet alanlarının tümünde dünyanın ilk üçü içinde yer alma hedefine dikkati çekti.

Kendilerine düşen temel görevin Şişecam’ı geleceğe taşımak olduğunu belirten Kırman, "Bugün üç kıtada 13 ülkede üretim yapıyorsak, 150 ülkede ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyorsak, 22 bin kişilik dev bir aile olmuşsak, küresel ligin üst sıralarında yer alıyorsak, her zaman bu anlayış doğrultusunda yolumuza devam ettiğimiz içindir. Topluluğumuzun hedeflerine ulaşması için elinden gelen çabayı gösteren Şişecam Ailesi’nin her bir ferdine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu’nun istikrarlı yükselişini sürdürmek için ödül kazanan projelerde olduğu gibi çözüm odaklı, maliyetleri azaltıcı, sürdürülebilir yeni projeler geliştirmeye devam etmeleri ve çözüm odaklı yaklaşımla çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini aktaran Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerimizde bizleri yeniliklere götürecek dijitalleşme sürecini en iyi şekilde yönetiyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuz sadece süreçlerimizi değil, pazara sunduğumuz çözüm ve ürünleri de kapsıyor. Katma değerli ürünlerle büyüme hedefimiz doğrultusunda, Ar-Ge yetkinliklerimizi daha da geliştirip, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayan ürünleri daha da hızlı bir şekilde pazara sunmayı hedefliyoruz. Şişecam’ı geleceğe taşımak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da azim, adanmışlık ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşırken, tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı da sürdüreceğiz."



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da geçici turizm danışma noktaları
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Isparta'da üç saat süreli elektrik kesintisi
Cumhuriyet Tırı Isparta'da
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacak
Isparta'da Yetkili Teknik Servisten Anlamlı Destek
Dikkat Çünür'de 6 saat elektrik kesintisi...
Isparta'da Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası
Isparta'daki tedavisi ile artık rahat nefes alabiliyor
Isparta'da "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"
Isparta’da 4 ve 5 saatlik planlı elektrik kesintisi
Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu
Isparta'da örtüaltı yetiştiriciliği artıyor
Terörle büyük mücadele veriliyor
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi
Isparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali
BAKA Isparta'da yeni binasına taşındı
Geleneksel 2019 Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri
Isparta Sav Kasabası'nda yoğun elektrik kesintisi olacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulunduEğirdir Gölü'nde kaybolan kişi ölü olarak bulundu01 Temmuz 2019
​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor​Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor01 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu​Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu30 Haziran 2019
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'deIsparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de01 Temmuz 2019
Kiraz Festivali iptal edildiKiraz Festivali iptal edildi28 Haziran 2019
Ispartalı Şehit onbaşıya son görev Ispartalı Şehit onbaşıya son görev 28 Haziran 2019
Isparta'da Aksu Kuzukulağı FestivaliIsparta'da Aksu Kuzukulağı Festivali02 Temmuz 2019
Isparta'da 207 adet koyun dağıtıldıIsparta'da 207 adet koyun dağıtıldı28 Haziran 2019
Zilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtıZilli Öküz 21. şubesini Muratpaşa'ya açtı29 Haziran 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
Ebebek'in yeni mağazası artık Isparta'daEbebek'in yeni mağazası artık Isparta'da28 Haziran 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
GÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildiGÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildi28 Haziran 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktıIsparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın çıktı01 Temmuz 2019
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacakKonut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu’daIsparta Valisi Seymenoğlu Aksu’da28 Haziran 2019
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldiRoyal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi02 Temmuz 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu30 Haziran 2019