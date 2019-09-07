Şişecam ailesi çocuklarını ödüllendirdi

Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarının katıldığı yarışmanın ödül töreni, Gebze’deki Şişecam Çayırova Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi

Şişecam ailesi çocuklarını ödüllendirdi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Şişecam Topluluğu bu yıl yedincisini düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Resim Yarışmasında üretim faaliyeti gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarını ödüllendirdi.

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu'nun "İş Sağlığı ve Güvenliği" bilincini artırmak amacıyla bu yıl yedinci kez düzenlediği resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarının katıldığı yarışmanın ödül töreni, Gebze’deki Şişecam Çayırova Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Fikir, çizgi ve yaratıcılıklarıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratan çocuklar, 133’ü yurt içinden, 137’si yurt dışından olmak üzere toplamda 270 resmin değerlendirildiği yarışmanın sonucunda düzenlenen ödül törenine aileleriyle birlikte katıldı. Tören sonrasında gerçekleştirilen çeşitli atölye çalışmaları ve aktivitelerle aileler eğlenceli bir gün geçirdi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, ödül töreninde yaptığı konuşmada, faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında dünyanın en seçkin kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğunun üretim faaliyetlerini bugün 13 ülkede sürdürdüğünü belirtti.

Ürünleri 150’den fazla ülkeye sattıklarını 22 bini aşkın kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Kırman, ana faaliyet alanlarının tümünde dünyanın ilk üçü içinde yer alma hedeflerine çalışanların emeği ve azmiyle yürürken insana verdikleri değeri tüm üretim ve karar süreçlerine yansıttıklarını dile getirdi.

Kırman, yerleşmiş bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün varlığını da sürdürülebilirliğin en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüklerini anlattı.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının ancak tüm çalışanların ortak bilinç ve katılımıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Kırman, "83 yıllık geçmişinde hep odağına insanı alarak, büyüyen topluluğumuz, birlikte gelişip geliştirmeyi en önemli değerleri arasına koymuştur. Tüm faaliyetlerini 'sıfır iş kazası' hedefi doğrultusunda yürüten topluluğumuz, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Kazasız iş yeri hedefimiz doğrultusunda tüm üretim tesislerimizde ve iş yerlerimizde olduğu gibi Endüstri 4.0 ile gelişen fabrikalarımızda da gerekli yatırımları yapıyoruz. Bununla birlikte, uygulamaya alınan tüm sistemlerin etkinliğinin çalışanlarımızın kişisel farkındalık ve uygulamalarıyla birleştiğinde anlam kazanacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ise önce insan felsefesini benimseyen Şişecam Topluluğunun en değerli varlığının şüphesiz çalışanlar olduğunu vurguladı.


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