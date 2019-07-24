Sirena Marine’nin yeni amiral gemisi Sirena 88 suya indirildi

- Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, üretimini RMK Marine’de gerçekleştirdiği yeni motoryat modeli Sirena 88’i Tuzla’da suya indirdi - Sirena Marine Üst Yöneticisi İpek Kıraç: - "Sirena Marine olarak hatalar yaparak fakat o hatalardan öğre

Sirena Marine’nin yeni amiral gemisi Sirena 88 suya indirildi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, üretimini RMK Marine’de gerçekleştirdiği yeni motoryat modeli Sirena 88’i Tuzla’da suya indirdi.

Yeni amiral gemisi Sirena 88 ile dünyanın tercih ettiği motoryat modellerine bir yenisini daha ekleyen Sirena Marine, İstanbul Tuzla’daki RMK Marine’de düzenlediği törenle yeni modelini suya indirdi.

Yeni amiral gemisi Sirena 88’in tanıtım töreninde konuşan Sirena Marine Üst Yöneticisi (CEO) İpek Kıraç, bugünlere çok uzun yollardan geçerek geldiklerini belirterek şirket çalışanlarına teşekkür etti.

Kıraç şunları söyledi:

"Sirena Marine olarak hatalar yaparak fakat o hatalardan öğrenerek, düşe kalka ve neticesinde gelişe gelişe bugünlere geldik. Her yönetici yaptığı işi takım işi olarak tanımlar ama bizimkisi bir aile işi. Biz bu markaları büyütürken kendimiz de onlarla birlikte büyüdük. Pozisyonlarımızı kendi içimizden yılların verdiği emekle doldurduk. Bugün denetim müdürümüz, proje müdürümüz, fabrika müdürümüz, pazarlama müdürümüz, satış müdürümüz her biri en aşağıdan başlayarak geldiler bulundukları noktaya. Yani anlayacağınız bizim için değil, bizimle çalıştılar...

Kendi şirketleri, kendi çocukları gibi çalıştılar. Sabah işe gitmek için kalkmadılar, kendi markalarını yaratmak için kalktılar. Çok ama çok zor günlerimiz oldu. Bu şirket için ne fedakarlıklarda bulunduğumuzu, ne kadar uykusuz kaldığımızı, bu şirketi hangi şartlar altında buraya getirdiğimizi biliyorum. Sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum."


- "Beğenerek ve inanarak ürettik"

Törende yaptığı konuşmada, Sirena 88 ile artık farklı bir lige hazır olduklarını dile getiren Sirena Marine Direktörü Çağın Genç ise, Sirena markasının CE standardında üretilebilecek en büyük teknesini Sirena 88 ile ortaya koyduklarını söyledi.

Genç şöyle konuştu:

"Bu modelimizden daha büyükleri, farklı bir lig ve biz artık bu lige de hazırız. Bugüne kadar ürettiğimiz 400’ün üzerindeki tekne şu an dünyanın dört bir yanında yüzmekte. Sirena markalı yatlarımız uzun mesafe kat edebilen, verimli, hacimli ve çift karakterli formuyla pazarda büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Sirena 58 ve Sirena 64 modellerimizin her ikisinin de önümüzdeki yılın ortalarına kadar yapacağımız üretimini satmış bulunduğumuzu gururla söyleyebilirim. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Sirena 88 de kardeşleriyle aynı karaktere sahip. Beğenerek ve inanarak ürettik. Müşterilerimizin de beğeneceğine inanıyoruz. Ayrıca bu vesileyle RMK Marine’deki hangarımızı da hizmete açtık. Burada artık 45 metreye kadar tekne üretebileceğiz. Bu bize, yeni bir lige adım atma yolunda büyük bir fırsat yaratacak."


- "Ailemiz bugün dünya sularına 410’uncu teknesini indiriyor"


Sirena Yachts için yola çıktıklarını dile getiren Sirena Yachts Ürün Müdürü Tanıl Sürmeli de bundan yaklaşık beş yıl önce ilk motor yat markaları olan "Kolay olanı değil, CEO’muz İpek Kıraç’ın önderliğinde yüzde 100 yerli ve bize ait olan bir marka yaratmayı tercih ederek uzun ve bir o kadar da zor olan yolu seçtik. Ardından gelen müthiş bir emek ve özveriyle beraber Sirena Yacht şu an köklü rakipleri tarafından saygı duyulan bir marka haline geldi. Rakiplerini ve pazarı doğru analiz etmiş, müşterilerini iyi tanımış ve en önemlisi kendi potansiyelini ürüne en verimli şekilde aktarabilmiş bir organizasyon için tersi de düşünülemezdi. Ailemiz bugün dünya sularına 410’uncu teknesini indiriyor. Daha yolun başındayız. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Hep birlikte aha nice tekneler üreteceğiz." diye konuştu.

- Sınıfının en geniş teknesi Sirena 88


Suya indirme töreninde verilen bilgilere göre, lüks, performans ve eğlenceyi 30 metrelik bir tekne hacminde buluşturan Sirena 88, Sirena Marine'nin mükemmeliyetçi üretim kalitesini de gözler önüne seriyor.

Sirena Yachts'ın amiral gemisi Sirena 88, dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyor.

Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller kamaralara benzersiz bir aydınlık veriyor.

Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, arka tarafındaki oturma grubu ise yine konuklarla zaman geçirmek için birebir. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jakuzisiyle Sirena 88'in flybridge'i ise başlı başına bir sosyalleşme alanı.

Sirena 88'in verimli ve güçlü performansının altında yüksek teknoloji var. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,430 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe de sahip.

Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk motoryat seri üreticisi Sirena Marine, motoryatta Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi Sirena Yachts, yelkenlide ise Euphoria ve Azuree olmak üzere üç markasını kendi know how’ıyla üretip dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor.

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