Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic AA'ya konuştu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ikili siyasi ilişkilerimizin yanı sıra bölge istikrarı ve bölgedeki diğer aktörlerle ilişkilerimiz de önemli gelişme kaydetti." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic AA'ya konuştu
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Isparta Düğün Salonları

BELGRAD - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra bölge istikrarı ve bölgedeki diğer aktörlerle ilişkilerin de önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

Vucic, AA'ya verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7-8 Ekim'deki Sırbistan ziyaretini ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Sırp lider, "Türkiye bizim için en önemli ülkelerden ve ortaklarımızdan biri." dedi.

Vucic, ziyareti üç önemli kısma ayırdığını belirterek, bunlardan ilkinin çok iyi seviyede olan ikili siyasi ilişkilerin, bir kez daha bu ziyaretle teyit edilmesi olduğunu dile getirdi.

İkili ilişkilerin, karşılıklı güvene dayandığının altını çizen Vucic, şöyle konuştu:

"Sırbistan devletine ve Sırp halkında göstermiş olduğu saygıdan dolayı da Erdoğan'a ayrıca müteşekkirim. Bazı noktalarda görüş ayrılıklarımız olsa da birbirimize fikir danışıyor, birbirimizle müzakere ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ikili siyasi ilişkilerimizin yanı sıra bölge istikrarı ve bölgedeki diğer aktörlerle ilişkilerimiz de önemli gelişme kaydetti."

Ticaret hacmi artıyor

Ziyaretin ikinci önemli kısmının ise ekonomik ilişkiler olduğunu aktaran Aleksandar Vucic, "İki yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldiğinde ticaret hacmimiz 800 milyon avroydu. Bu yıl sonuna kadar ise 1,2 milyar avro olacak. Son iki yılda önemli bir gelişme kaydedildi." dedi.

Sırp lider, Türk yatırımcılara ve Sırbistan'da yatırım yapma noktasında ortam yaratan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Her zaman bir konunun altını çiziyorum: Yalnızca Türkler Sırbistan'daki kırsal bölgelere yatırım yapmayı kabul etti. Diğerleri ise şehirlere veya otoyollara yatırım yaptı. Bu nedenle de Türk yatırımcılara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretin üçüncü önemli kısmının ise Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki üçlü ilişkiler olduğuna dikkati çeken Vucic, "Erdoğan'ın varlığı, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin istikrar kazanmasına, herkesin daha fazla sorumluluk ve ciddiyet sahibi olmasına da yardımcı oldu." diye konuştu.

Vucic, daha fazla turistik ve kültürel seçenekler yaratmak ve Türkiye'nin bölgesel istikrar için yapılanları görmesi noktasında daha yapacakları olduğunu belirterek, "Bu nedenle de Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun temellerini birlikte atmamız önemliydi. Bu proje hepimiz için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, tüm bunlar nasıl çözülürdü emin değilim. Bu nedenle onun Sırbistan'ı ziyaret etmesi önemliydi. Bu ziyaretten çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun önemine dikkati çekti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'ın bilgi teknolojileri ve inovatif teknolojiler alanlarında gelişme kaydettiğini ve bu alanların Türk iş insanlarına sunulabilecek potansiyel yatırım sektörleri olabileceğini ifade ederek, tarımın da bu kategoriye dahil edilebileceğini söyledi.

İnsanların birbiriyle ilişki kurmasının önemine işaret eden Vucic, "Bu noktada Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nun düzenlenmesi önemliydi. Bu etkinliklerde insanlar birbirlerini tanıyıp aralarında bir bağ kurabiliyor. Bizler de böyle ortamların oluşturulabilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.

Türkiye'nin de desteklediği Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel atma töreninde söylediğim bir sözü yineleyeceğim: 25-30 yıl kadar önce otoyollar inşa etseydik, savaş değil barış olurdu, felaketler olmazdı. Bunu özellikle de Boşnaklar ve Sırplar için söylüyorum. Otoyol inşa ederken, sadece mesele toprağın üzerine asfalt atmak değil. Siz aynı zamanda beraber çalışan, seyahat eden insanları da birbirine bağlıyorsunuz. Böylelikle insanlar da birbirine yakınlaşıyor. Bunun hem Boşnaklar hem Sırplar hem de Hırvatlar için faydalarını göreceğiz. Daha iyi otoyollar yapabileceğimizi ve insanlara daha iyi yaşam standartları sağlayabileceğimizi göreceğiz. İşte o zaman kaos çıkarmak hiç kimsenin yararına olmayacak."

Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkiler

Sırbistan'ın cumhurbaşkanı olarak devletini, milli çıkarlarını ve halkını korumak adına elinden geleni yapacağının altını çizen Vucic, "Bu ne demek? Ekonomik fayda demek, siyasi fayda demek." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın stratejik hedefi olan Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde ilerlediğini aktaran Vucic, "Ancak hiç kimse AB üyesi olacağımızın ya da yakın zaman da olacağımızın garantisini veremez. Bu süreçte de Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkilerimize zarar vererek, kendi ayağımıza sıkacak değiliz. Bağımsız ve egemen bir ülke gibi davranıyoruz. AB üyeliği yolundayız, ama kim ile iş birliği yapacağımıza dair kararları kendimiz alıyoruz. Türkiye ile Çin ile Rusya ve diğer ülkelerle iş birliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Aleksandar Vucic, Türkiye ile Sırbistan'ın yakın tarihteki en iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizerek, "Çok iyi birer dostuz. Dolayısıyla Sırbistan'da daha çok Türk turist, daha çok Türk yatırımcı ve daha çok Türk varlığı görmek istiyorum." dedi.

Türk halkının Belgrad'ı, Sırp halkının da Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Vucic, "Türk vatandaşları Sırbistan'ın hiçbir şehrinde sorunla karşılaşmıyor. Zira Sırplar her zaman Türklere saygı duymuştur. Ülkemize gelin. Burada kendi evinizde gibi hissedeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'daki Türk yatırımcıların tamamına yakını ile bizzat görüştüğünü anlatarak, "Yatırımlarından memnun olduklarını, gelecekte daha fazla kazandıklarını görmek istiyorum. Umarım onlar da Sırbistan'ı sevecek, bizim Türkiye'ye duyduğumuz gibi onlar da Sırbistan'a saygı duyacaktır." dedi.

Hiçbir zaman başka ülkelerin iç meselelerin karışmadığını vurgulayan Vucic, "Ancak şunu da belirtmek isterim: Türkiye'nin kıymetli insanları, sizden rica ediyorum. Bundan 15-20 yıl önce nelere sahip olduğunuza bakın. Ankara geçmişte nasıldı? İşte o zaman, Türk halkı ve Türkiye için kimin muhteşem bir iş çıkardığına da kendiniz karar verin." şeklinde konuştu.

Bölgesel iş birliğinin önemi

Sırbistan'ın küçük, ama Batı Balkanlar'daki diğer ülkelerden daha büyük bir ülke olduğunu belirten Vucic, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla kimi zaman diğerlerinin kibirli sözleri hakkında konuşurken daha sakin olmalıyız. Her türlü saçma cevaptan kaçınmalıyız. Bölge ülkelerini birbirine yakınlaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Tek tek hiçbirimiz bir anlam ifade etmiyoruz, ama eğer birlik olursak tüm engelleri aşabiliriz. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Tüm bölge ülkelerinin Sırbistan ile daha yakın iş birliği içinde olması için çabalıyorum. Birbirimizi anlamak zorundayız. Bunu yapmak için de bazen kendimizden de vazgeçmek mecburiyetindeyiz."

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