'Simgelerin köprüsü' yükseliyor

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları sürüyor.

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor
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Isparta Düğün Salonları

ÇANAKKALE - Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Deniz içi çalışmalarının ardından başlatılan su üstü çalışmalarında da büyük aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.

Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

"Hayalimiz gerçek oluyor"

Köprünün Asya kıtasındaki ayağının yer alacağı Lapseki'nin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların her iki yakada hızla devam ettiğini söyledi.

Ayakların su yüzüne çıktığını, kademe kademe ilerlendiğini anlatan Yılmaz, "Aynı şekilde karadaki çalışmalar da yoğun bir şekilde sürüyor. Bununla birlikte çevre bağlantı yollarında da çalışmalar başladı. Önümüzdeki dönemde program dahilinde zamanında köprünün biteceği bize verilen bilgiler arasında." dedi.

Karada direk dikme işlemlerinin sürdüğünü, daha sonra ankraj bağlantılarına geçileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Artık teller gelmeye başlayacak. İnşallah bunlar da geldiğinde köprünün iki tarafında yavaş yavaş bağlantı olacak. Şu anda ağırlıklı olarak karadaki çevre bağlantı yollarıyla hem Çanakkale bağlantısı hem Biga, Lapseki bağlantıları, bunlarla ilgili 24 saat üzerinden vardiyalı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kış döneminde de yoğun bir şekilde devam edecek.

Biz yıllarca köprüyü hep hayal ettik, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şu anda gerçek oluyor. Köprünün temelinin atılmasıyla yoğun çalışmalar başladı. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ında hep birlikte köprüden yürüyerek Lapseki'den karşı tarafa geçeceğiz."

Kırmızı beyaz kuleler

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması planlanıyor."2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

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