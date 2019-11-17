Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

Silahlı drone Songar göreve başlıyor
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Isparta Düğün Salonları

Güvenlik güçlerinin harekat kabiliyetinin artırılmasına yönelik olarak temin edilen sistemlere, Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar ekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASİSGUARD tarafından özgün olarak geliştirilen, otomatik makineli tüfek ve bomba atar entegre edilen Songar, ürün geliştirme yol haritasındaki önemli adımlardan birini tamamladı.

Songar'ın atış hassasiyetini önemli ölçüde iyileştiren Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü, yapılan atış testlerinde ilk sınavını başarıyla verdi.

Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü kendi içinde barındırdığı lazer mesafe ölçer ve kamera gibi sensörlerden elde ettiği veriyi rüzgar hızı gibi dış çevresel faktörlerle ele alarak işliyor, Songar'a ait özgün bir Atış Kontrol Bilgisayarı olarak görev yapıyor.

ASİSGUARD Genel Müdür Ayhan Sunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aşamada 60, 100 ve 150 metre irtifadan gerçekleştirilen atışlarla denenen Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü'nün kabiliyetlerinin aralık ayı içinde kademeli olarak artırılacağını ve 450 metre irtifaya kadar atış testleriyle çalışmaların devam edeceği söyledi.

Songar'ın atış testi sırasında 3,2 MOA (Minute of Arc) atış hassasiyetine ulaştığını ifade eden Sunar, sistemin envantere girmesi planlanan 25 Aralık'a kadar iyileştirmelere devam edeceklerini belirtti.

Sunar, aralık ayında tek yer kontrol istasyonuyla 3’lü sürü (SWARM) uçuşu ve eş zamanlı atış ile hedef imha çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.

Farklı görevler yapabilecek

Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilen Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor.

Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen sistem, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.

Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor.

Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin kullanılabilecek.

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