ADANA - Toplumda görülme sıklığı giderek artan, kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan en büyük atar damar olan aort kapakçığındaki darlık probleminin dikişsiz ameliyatı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sığır kalbi üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle gösterildi.

Hastanenin Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Minimal İnvaziv Tekniklerle Aort Kapak Replasmanında Dikişsiz Kapak Çözümleri" konulu toplantıda Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Özsöyler ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Gürbüz, aort darlığı ve uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili bir konuşma yaptı .

Aort darlığı operasyonlarının dikişsiz çözümüyle ilgili teorik bilgilerin verildiği toplantıda, sığır kalbi üzerinde dikişsiz kapak operasyonu uygulamalı olarak anlatıldı.

Başarıyla gerçekleştirilen bu operasyona ilişkin tüm detayların teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı toplantıda, dikişsiz kapakla ilgili konular tartışıldı.











