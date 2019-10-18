İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sıfır Atık Eğitim Projesi'nin ikinci etabı olan 2019-2020 eğitim öğretim yılında da 81 ilde yaygınlaştıracağız. Sıfır Atık Eğitimi kapsamında, bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullarda sıfır atık kültürü oluşturmayı çok önemsiyoruz. Öğretmenler için sıfır atık yönetimi eğitim içerikleri oluşturuldu." dedi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında, TEMA Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Eğitim Projesi" tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Selçuk, Sıfır Atık Projesi'nin, başlatıldığı ilk günden itibaren hem kendisinin yakın takibinde olduğu hem de kurumsal olarak okullarla yakından çalıştıklarını kaydetti.

Projenin, çağın en büyük çevre hareketlerinden biri olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Çevre ve iklim değişiklikleri konusunda dünya liderlerinin bile kafasını kuma gömdüğü bir dönemde Hanımefendi'nin göstermiş olduğu cesaretin anlamı Türkiye için değil dünya için çok büyüktür. Bu cesaretle, yeni nesillerimizde çevre ve tabiat farkındalığının kazandırılması noktasında pek çok imkanı sunan Sıfır Atık Projesinin yaygınlaştırılması Milli Eğitim Bakanlığı açısından kritik öneme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında 25 Aralık 2018 tarihinde imzalanan "Sıfır Atık Eğitim Projesi İşbirliği Protokolü" kapsamında, Sıfır Atık Eğitim Programı oluşturuldu. Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde projenin Ankara'daki pilot uygulamasında, 88 okulda, 74 bin öğrenci, 425 öğretmeni hedefleyen planlama yapıldı. 2019 yılı Nisan-Mayıs döneminde 20 ilde daha eğitim programı yaygınlaştırılarak 106 okulda, 201 sınıfta, 5 bin 707 öğrenciye Sıfır Atık Eğitim Programı uygulandı."

Bakan Selçuk, okullarında birbirinden farklı etkinliklerle projenin önemini kavrayan çocukların, öğrendiklerini ailelerine TEMA tarafından hazırlanan broşürlerle anlatma fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Sıfır Atık Eğitim Projesinin ikinci etabı olan 2019-2020 eğitim öğretim yılında da 81 ilde yaygınlaştıracağız. Sıfır Atık Eğitimi kapsamında, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okullarda sıfır atık kültürü oluşturmayı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Öğretmenler için sıfır atık yönetimi eğitim içerikleri de oluşturulduğunu dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenlerde, atık yönetimi hakkında farkındalık oluşturulması, Sıfır Atık eğitim içeriklerinin sınıflarda etkin kullanımının sağlanması, projenin yaygınlaştırılması bakımından son derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz ki, çevre farkındalığı önce eğitim yuvalarında ve ailede başlıyor. Bu nedenle, okullarımızda Sıfır Atık uygulaması ile çocuklarımıza, atık yönetimi, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve doğal varlıkların korunması konularında farkındalık, öğretmenlerimiz ve TEMA gibi bu işin sorumluluğunu almış sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla kazandırılacaktır."

Yılan balıkları İstanbul'da tutulmaya başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da Sıfır Atık Projesi'nin önemli olduğunu belirterek, 1972 yılında ABD'de yaşanan bir olayı anlattı.

Birpınar, şöyle konuştu:

"Bir hastanede yüzlerce çocuk aynı hastalıktan hastaneye kaldırılmış, hepsi üst solunum yolu hastalıkları yaşıyor ve ciğerleri çok kötü durumda bulunuyor. Bakıyorlar, çocukların hepsi aynı siteden geliyor. O sitenin olduğu yerde bilim adamları bir araştırma yapıyorlar ve orayı kazdıklarında, orada daha evvel bir fabrika olduğu ve tehlikeli atıkların tamamının oraya gömülüp kapatıldığı ve daha sonra o arazinin satılıp inşaatlar yapıldığı belirleniyor. Bu tehlikeli atıklar oradan da nefes alarak çocukların oynadığı sırada onların ciğerlerine gitmiş. İlk defa New Jersey'de o dönemde ABD'de tehlikeli atıklarla ilgili yönetmelik ve kanun yok, ilk defa kanun yapılıyor. Rio da da toplantı yapılarak çevre ile ilgili meseleler orada başlıyor."

1972 yılında yaşanan olayın geçmişte İstanbul'da da yaşandığını aktaran Birpınar, şunları söyledi:

"İstanbul'da maalesef Ümraniye'de ekim başında dünyada örneği olmayan çöplük patlaması meydana geliyor. 39 vatandaşımız Ümraniye'de düzensiz ve vahşice depolanan çöplüğün altında maalesef kalıyor. 1994 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi var. O günün Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu o günkü adayların hepsini seçimi kazandıkları takdirde İstanbul'da çevre adına neler yapacağıyla ilgili söyleşiye çağırıyor. Sadece Cumhurbaşkanımız ve ekibi 'gelelim ve bunu anlatalım' diye söz veriyorlar. Diğer adayların hiçbiri cevap vermiyor. Bunlar da 'zaten seçilemez' diye bazı bahanelerle 'bu toplantıyı iptal ettik' diyor. 1994 seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiliyor. Cumhurbaşkanımız, o gün onlara anlatamadığı projeleri bir bir hayata geçirmeye başlıyor. Üniversitelerden çevre konusunda tüm hocaları bünyesine alıyor. 'Dolduralım gitsin' dedikleri Haliç'i temizliyor."

Haliç'teki değişimine değinen Birpınar, şöyle devam etti:

"O günün modern teknikleriyle önce temizliyorlar. İçerisindeki bütün atıkları o dönem maden sahasına çekiyorlar. Şu anda da orada balıklar yüzüyor. Biliyor musunuz? O balıklardan bir tanesi de aslında Meksika Körfezi'nden her yıl çıkan, kodlanmış bir şekilde Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'i geçip, Ege Denizi'ne gelip, oradan Marmara'ya gelip, Haliç'e ve Küçükçekmece Gölü'ne gelerek, oralarda derelerde beslenip oralardan daha sonra Meksika Körfezi'ne yumurtlamaya giden Anguilla Anguilla isminde bir yılan balığı vardı. Ne zaman Haliç'i kirlettik, Küçükçekmece Gölü'nün etrafını 1980'lerde düzensiz yapılaşmaya açtık, o balıklar gelmez oldu. Geçen günlerde iyi bir haber geldi, artık o balıklar İstanbul'da tutulmaya başlandı. Onun için çok mutluyuz."

Birpınar, "1994 sonrasında Gezi Parkı'nda bir sürü eylem yapan gençler, o dönemleri hatırlamaz, İstanbul'da bir tane düzenli çöp depolama sahası yoktu. O dönemde hem Anadolu ve hem de Avrupa Yakası'na 2 tane düzenli çöp depolama sahası Sayın Cumhurbaşkanımız inşa etti." dedi.

Toplantıda, projeyi 81 ile açacak ve Türkiye çapında tüm öğrencilere yaygınlaştıracak olan Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı da tanıtıldı.

Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Nejat Çalışkan ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç tarafından Bakan Selçuk ve Birpınar'a fidan bağışı sertifikası verildi.

Proje

Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 3 yılda 280 bin çocuğa doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimlerde; 5D modeliyle çocuklara Sıfır Atık kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında farkındalık sağlanması amaçlanıyor.

Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; "Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme", "Daha Az Tüket", "Değerlendir ve Yeniden Kullan", "Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan", "Dönüştür Doğa Kazansın" prensiplerinden oluşuyor.

Sıfır Atık eğitimleri, bu yıl 20 ilde, okullarda TEMA Vakfı gönüllülerinin desteğiyle, öğretmenler tarafından uygulanıyor. Proje için bu yıl özel olarak tasarlanan kutu oyunuyla okul öncesi ve ilkokul seviyesindeki çocukların Sıfır Atık kavramını eğlenerek pekiştirmeleri sağlanacak.

Muhabir: Lale Bildirici