İSTANBUL - Siemens Healthineers, BOMI Group ile iş birliğine giderek, lojistik deposunu BOMI Group bünyesine taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Healthineers, 2004'ten beri operasyonel olarak aktif olduğu Türkiye'de sağlık lojistiği alanındaki gelişimini sürdürüyor.

Geçen yıl Ankara Cross Dock depo ile lojistik altyapısını güçlendiren sağlık sektörünün dev ismi, Ekim 2019 itibarıyla yeni deposuna taşındı.

Siemens Healthineers, görüntüleme, laboratuvar diagnostiği ve yedek parça iş kollarının operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması adına İstanbul'da Asya ve Avrupa yakalarında bulunan iki deposuyla hizmetlerini yıllardır sürdürüyor.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre şirket, lojistik alanında uzman ve öncü iş ortaklarıyla sürdürdüğü operasyonları çerçevesinde bu zamana kadar yılda ortalama 1 milyon kutu elleçlemesi yaparak, hasta sonuçlarının aksamadan elde edilmesi sağladı. Siemens Healthineers BOMI Group ile iş birliğine giderek, lojistik deposunu BOMI Group bünyesine taşıdı. Bu süreçte alanında uzman SELCO danışmanlık firması ile yaptığı çalışmalar, kurulan iş ortaklığı modelinin alt yapısını oluşturdu. Her iki firmanın kalite ve satınalma birimlerinin profesyonel katkısı ve 16 kişilik proje ekibi ile 5 ayda tamamlanan çalışma neticesinde yeni depoya taşınma süreci tamamlandı.





- Operasyon kapasitesini yüzde 25 arttı





Açıklamaya göre şirket, tabanda 3 bin 500 metrekarelik alana yayılan yeni deposunda operasyon kapasitesini yüzde 25 artırarak, lojistik operasyonları yürütmeye başladı. Sıfırdan kurulan yeni depo, operasyonel verimlilik ve kalite esaslarını tamamladı. 40 bin metreküp hacmindeki yeni depo, ayrıca soğuk zincir depolaması son teknoloji ile inşa edildi.

Nisan 2019 sonunda imzalanan sözleşme ile hızlı bir şekilde tedarikçi seçimi ve inşaat sürecinin başlaması, kalite gereklilikleri olan, validasyon ve kalibrasyon süreçleri ile soğuk deponun hazır hale gelmesi ile tamamlandı. Tüm depo ısı kontrollü olarak tasarlanmış ve bu sayede yurtdışından gelen kitlerin ısı rejimleri ve soğuk zincir sistemi hiç bozulmadan son kullanıcıya kadar iletiliyor.

Kit ve sarf depolama ve operasyon alanlarının yanı sıra, deponun görüntüleme cihazlarının bulunduğu alanlar da şirketin bir önceki deposuna göre genişletilerek koşulları modern şartlara uygun hale getirildi. 500 metrekarelik cihaz depolama alanı ile, cihaz ebatları göz önüne alınarak, en efektif raf dizaynı kuruldu. Siemens Healthineers Türkiye tarihinde bir ilk olarak, görüntüleme cihazlarının yenileme operasyonlarının yürütüleceği atölye alanı da yine bu depo içerisinde faaliyete geçti.

Uygun çalışma koşullarının gözetildiği, günlük operasyonel kapasitesinin artırıldığı yeni atölyesi ile Siemens Healthineers, görüntüleme ve diagnostik alanlarında da hizmet vermeye de devam ediyor. Şirket, yeni depo içerisine kurulan atölye alanında, atık kontrolü (sıfır atık hedefli), nötralizasyon hattı ve dezenfektasyon alanları ile üstün kalite koşullarını ve yüksek müşteri memnuniyetini yakalamayı hedefliyor.



















