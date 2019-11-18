Siemens Healthineers sağlıkta geleceğin teknolojilerini tanıttı

40. Ulusal Radyoloji Kongresi'ne "Sağlıkta Geleceği Şekillendiriyoruz" sloganıyla katılan şirket, dijital ikiz teknolojisi ve ultrason portföyünün yeni üyelerinin demolarını sergiledi

Siemens Healthineers sağlıkta geleceğin teknolojilerini tanıttı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Siemens Healthineers Türkiye, sağlıkta dijitalleşmeye dair yeni teknolojilerini ve görüntüleme çözümlerini uluslararası katılımlı 40. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2019'da tanıttı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, TÜRKRAD 2019 etkinliğine "Sağlıkta Geleceği Şekillendiriyoruz" sloganıyla katılan Siemens Healthineers dijital ikiz teknolojisinin ve çeşitli ürünlerin demolarıyla beğeni topladı.

Kongrede ayrıca, geleneksel Siemens Healthineers Radyoloji Ödülü sahibini buldu. Bu yıl 13. kez verilen Radyoloji Ödülü'nü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Elif Peker kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, TÜRKRAD'ın radyoloji dünyasının tüm paydaşları açısından önemine işaret etti.

Siemens Healthineers olarak odaklandıkları dijitalizasyonun, özellikle hassas ve kişiselleştirilmiş tıbbın geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sonemel, şunları kaydetti:

"Dijital ortamdaki sağlık verilerini işleyerek ve birbiri ile uygun biçimde ilişkilendirerek tanı doğruluğunu artırıyoruz. Tanıda tutarlılık, kişiselleştirilmiş bakım, girişimsel tedavi ve tabii ki etkili bir hasta deneyimi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarına da odaklanıyoruz. Bu çözümlerimizi, ülkemizin en büyük radyoloji etkinliklerinden olan TÜRKRAD 2019'da sağlık dünyasına daha yakından tanıtabilmekten dolayı çok memnunuz."


- Dijital ikiz teknolojisi


Farklı endüstrilerde kullanılan dijital ikiz teknolojisini sağlık sektörünün de hizmetine sunmak üzere çalışmalarına devam eden Siemens Healthineers, bu konudaki ilk çalışması olan kalp modellemesinin ardından, beyin de dahil olmak üzere diğer organların da dijital ikizlerini geliştirme yönünde ilerliyor.

Kardiyologlar tarafından rutin olarak kullanılan dijital ikizler, operasyon öncesi görselleştirme ve 3D görüntüleme sayesinde daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlıyor. Özellikle bebeklerdeki doğumsal kalp kusurlarını düzeltmekte kardiyologlar ve kalp-damar cerrahlarına büyük kolaylık sağlayan bu teknoloji, TÜRKRAD 2019'da bir demoyla tanıtıldı.

Siemens Healthineers Türkiye standına kurulan duvar ekranı, isteyen katılımcıların dijital ikizlerini görebilmelerini sağladı. İlgi gören uygulama, hassas ve kişiselleştirilmiş tıbbın rotasını sağlık sektörüyle paylaşarak dijital geleceğin görsel bir demosunu yaptı.

Öte yandan klinik rutinde yapay zeka kullanımı, sağlık profesyonelleri ile hastalar arasındaki sınırları kaldıran çözümler, sağlık verilerinin güvenliği gibi konularda da son gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.


- Ultrason ürünleri


Siemens Healthineers Türkiye, etkinlikte ayrıca ultrason portföyünün yeni üyeleri ACUSON Sequoia ve ACUSON Juniper ürünlerini de sergiledi. Kongreye katılan doktorlar, bu cihazları bire bir kullanarak en yeni ultrason teknolojilerini deneyimledi.

ACUSON Sequoia'da kullanılan biyoakustik görüntüleme teknolojisi sinyali gerçek zamanlı olarak her hastanın anatomisine ve biyoakustik özelliklerine (doku yoğunluğu, sertliği ve emilimine) göre uyarlıyor ve böylece enerji kaybını telafi ederek en yüksek görüntü kalitesini sağlıyor. Cihazdaki yeni derin abdominal prob da 40 santimetreye kadar penetrasyon imkanı veriyor.

ACUSON Juniper ise tüm farklı klinik ihtiyaçları karşılamak için sınıfının en küçük, en hafif ve en sessiz ultrason sistemi olarak tasarlandı. Yüksek görüntü kalitesine ek olarak çok yönlülüğü ve uyarlanabilirliğiyle de farklı hasta anatomileri ve fizyolojilerinde kullanılabiliyor. Tüm rutin uygulamalar geliştirilmiş klinik iş akışı ile hızlıca yapılabilirken, Shearwave elastografi görüntüleme gibi gelişmiş uygulama alanları da bulunuyor.


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