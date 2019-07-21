Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi

- Doğu Akdenizli kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında bahçelerinden topladıkları domatesleri, sıcak hava ve neme rağmen binbir emekle salça haline getiriyorlar - Ev hanımı Zeynep Kılınç: - "Kendi bahçemizden ürettiğimiz domateslerden

Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi
28 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

HATAY (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Yöresel lezzetleri ve geleneksel yemekleri kış aylarında da mutfaklarından eksik etmek istemeyen kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında bahçelerinden topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirip salçaya dönüştürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın bahçelerde doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

"Domates salçası" için mesai harcayan kadınlar, bahçelerden topladıkları domatesleri doğradıktan sonra sulanması için bir gün bekletiyor.

Filelere konulan domatesler, kadınlar tarafından ezilerek suyu çıkarılıyor.

Kazanlarda odun ateşinde yaklaşık 5 saat boyunca kaynatılarak koyu bir kıvam haline getirilen domates suyu, tepsilere dökülerek güneşte bekletildikten sonra salçaya dönüşüyor, cam kavanozlara konularak kış mevsimi için saklanıyor.

Gelecek yıl yeniden domates yetiştirmek için domates çekirdeklerini güneşte kurutan kadınlar, domatesin arta kalan malzemelerini ise besledikleri hayvanlara veriyorlar.

Topladıkları patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin de içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev hanımları, böylelikle yazlık gıdaları bozulmadan kış aylarına da saklıyor.

- "Hazır salçaları kullanmıyoruz"

Evli ve 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domates salçası yapımının zor ve uğraşlı bir iş olduğunu söyledi.

Domatesin ekiminden hasadına kadar tüm işlemleri kendi elleriyle yaptıklarını belirten Kılınç, şöyle devam etti:

" Fabrikalarda yapılan hazır salçaları kullanmıyoruz. Onların içerisinde neler olduğunu, katkı maddelerinin olup olmadığını bilmiyoruz. Onu için kendi elimizle yapıyoruz. Kendi bahçemizden ürettiğimiz domateslerden yaptığımız salçada katkı maddesi ve koruyucu yok. 250 kilogram domatesten 25 kijlogram civarı salça çıkıyor."

Kılınç, ihtiyaç fazlası domates salçasını kilogramı 20 liradan satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Nazmiye Bolat da domatesin yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynadıktan sonra salçaya dönüştüğünü aktardı.

Pişirme esnasında tahtadan yapılan uzun kürekle sürekli karıştırdıklarını ifade eden Bolat," Emeği çok zor. Kendi yaptığımız salçayla pişirdiğimiz yemekler daha lezzetli oluyor. Zaten yemeği lezzetli yapan salçası ve yağı. Bunlar güzel olursa yemekte güzel olur. Zeytinyağını kendimiz yapıyoruz, biber ve domates salçasını kendimiz yapıyoruz. Kısacası yediğimiz çoğu ürünü kendimiz yetiştirip tüketiyoruz." ifadesini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER
Isparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdüler
Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır
Kira zam oranı belli oldu! 2019
Lokmacho Isparta Şubesi açıldı
Yalvaç'ta dilenci operasyonu
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı
Bağ-Kur'luya 3 müjde birden
İş arayana 900 lira destek
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Başkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı
​ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı
Isparta'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta’da muhtarlar toplantısında özlenen tablo
Bilgiç'ten 15 Temmuz ruhunu anlama konferansı
​Yurt dışından telefon getirenler dikkat!
Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
ISPARTA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE HEDEF YÜKSELTTİ
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve mazotla ilgili çok önemli karar
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL FIRSATLAR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldüEğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü17 Temmuz 2019
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındıIsparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı18 Temmuz 2019
Isparta'ya sanatçı yağmuruIsparta'ya sanatçı yağmuru17 Temmuz 2019
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölüIsparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü18 Temmuz 2019
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölüIsparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü18 Temmuz 2019
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü BaşlıkBurdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık20 Temmuz 2019
Bağ-Kur'luya 3 müjde birdenBağ-Kur'luya 3 müjde birden20 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
Yalvaç'ta dilenci operasyonuYalvaç'ta dilenci operasyonu20 Temmuz 2019
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladıIsparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı19 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazaIsparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kaza18 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!17 Temmuz 2019
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktıFETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı20 Temmuz 2019
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştıIsparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı17 Temmuz 2019
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...19 Temmuz 2019
İşçi emeklisine memur zammı müjdesiİşçi emeklisine memur zammı müjdesi17 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlarIsparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar19 Temmuz 2019