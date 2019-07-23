Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu Adana'da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal parkurunda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde ceset olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen S