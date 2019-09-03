Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl dönümüne özel tur

Kurtuluş Savaşı Rotası Turu, 8 Kasım’da İstanbul’dan Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’ya hareketle başlayacak

Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl dönümüne özel tur
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Setur, Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle 8-10 Kasım tarihleri arasında tur düzenliyor.

Setur açıklamasına göre, Serhan Güngör Rehberliği’nde 100. Yılında Kurtuluş Şavaşı Rotası” turunda misafirler, 3 gün boyunca Kurtuluş Savaşı’nın en önemli noktalarını gezme ve uzmanından dinleme olanağı bulacak. 1998 yılından beri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı alanları başta olmak üzere, Türkiye ve dünyanın çeşitli savaş alanlarına yapılan gezilerde uzman rehber olarak hizmet veren Serhan Güngör, gezi boyunca misafirlere eşlik edecek. Turun tamamında misafirler, Atatürk ve milli mücadelenin o kahraman kuşağını, yaşanan o büyük olayların yaşandığı hakiki mekanlarda anma şansını yakalayacak.

“Kurtuluş Savaşı Alanları” konusunda yazdığı tezi ile İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümünden 2010 yılında yüksek lisans derecesini alan Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığının direktifleri ile “Tarihi Savaş Alanları” konusunda İstanbul’daki 4 bin 500 profesyonel rehbere 20 kadar seminerde eğitim veren tek isim olma özelliğini de taşıyor.

Kurtuluş Savaşı Rotası Turu, 8 Kasım’da İstanbul’dan Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’ya hareketle başlayacak. Ankara Garı’nda otobüse geçecek olan katılımcıların ilk durağı, 1920-22 yıllarında alınan önemli kararlara tanıklık eden, Atatürk’ün konutu ve karargahı olarak kullandığı Ankara Garı Direksiyon Binası olacak. Binadaki küçük müzeyi gezdikten sonra sıra Anıtkabir ziyaretine gelecek. Ardından da hatırasının hala yaşadığı Çankaya Atatürk Köşkü ziyareti yapılacak. Akşam yemeği ise gecelemenin yapılacağı otelde alınacak.

Turun ikinci günü Ankara’dan hareketle başlayacak ve ilk olarak Sakarya Meydan Muharebesi boyunca Türk kuvvetlerinin ana ikmal noktası olan Malıköy Tren İstasyonu ve müzesi ziyaret edilecek. Ardından 10 km uzaklıkta yer alan ve Sakarya Muharebesi’nin tüm planlarının yapıldığı özgün bir mekan olan Alagöz Karargahı gezilecek. Kurtuluş Savaşı Rotası turu, Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili geniş bilgi sunan Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ziyareti, yine Polatlı içinde yer alan ve muharebenin 21 gün, 21 gecesini temsil eden mimarisiyle dikkat çeken Zafer Anıtı ziyaretiyle devam edecek.

Polatlı’dan ayrılmadan, son durak Sakarya Savaşı Şehitliği olacak. Ardından Türk karşı hücumunda ele geçirilen önemli tepelerden biri olan ve bugün görkemli heykellerle bir anıta ev sahipliği yapan Dua Tepe’ye geçilecek. Gecelemenin yapılacağı Afyon’a doğru yola çıkmadan önceki son ziyaret ise Kartal Tepe üzerine yer alan ve tarihimizi değiştiren Türk askerleri anısına Koç Holding sponsorluğunda yapılan Mehmetçik Anıtı’na yapılacak.

Turun son günü olan 10 Kasım’da, saat 09.05’te Setur misafirleri Afyon şehir merkezinde, açılışına Atatürk’ün bizzat katıldığı Zafer Anıtı’nda olacak ve saygı duruşunda bulunacak. Son gün, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi alanlarının ziyaret edileceği Afyon çevresinde geçecek. Şehir merkezinde yer alan ve restorasyonu bitmesi halinde ziyaret edilmesi planlanan Afyon Zafer Müzesi günün ikinci durağı olacak. 27 Ağustos Muharebeleri sırasında askerleriyle birlikte geçmekle görevlendirildikleri sarp tepenin dibinde şehit olan Yüzbaşı Agah Efendi ve askerleri için yapılan şehitlik ziyareti, bölgenin zor coğrafyasını daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak.

Bir sonraki durak ise Kocatepe olacak. 1874 metre yüksekliğinde olan ve Büyük Taarruz karargahının bulunduğu Kocatepe’de, bugün Atatürk’ün en iyi bilinen cephe fotoğrafının birebir heykeli görülecek. Albay Reşat Çiğiltepe’ye ismini veren Çiğil Tepe, Yıldırım Kemal İstasyonu, 30 Ağustos’ta savaşın komuta edildiği Zafer Tepe’de bulunan Zafer Anıtı ziyaret edilecek diğer mekanlar olacak. Tur, savaştan iki yıl sonra Atatürk’ün bizzat kendisi tarafından şehitleri anmak için yaptırılan Şehit Sancaktar Anıtı ve Dumlupınar Şehitliği ziyaretlerinin ardından yine tarihi öneme sahip Bozüyük tren istasyonundan Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul’a dönüş ile sona erecek.


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