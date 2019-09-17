ANTALYA - Antalya'da, Serik Kaymakamlığına atanan Mehmet Kurdoğlu, görevine başladı.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Anamur Kaymakamlığından Serik'e atanan Kurdoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş işbirliğinde el ele verip, hizmet bayrağını bir adım daha ileri götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğiyle huzurunun 7 gün 24 saat koruyucusu olmaya çalışacaklarını vurgulayan Kurdoğlu, işsize, engelliye, ihtiyaç sahibi ailelere ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk ve ekonomi projelerine de öncelik vereceklerini dile getirdi.

Daha önce de Antalya Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Kurdoğlu, bölgeye yabancı olmadığını, özellikle Belek'te yapılan G20 Zirvesinde görev aldığını ifade etti.

Mehmet Kurdoğlu, 1957'de Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kurdoğlu, Amerika'nın Teksas eyaletinde İngilizce eğitimi aldı. Mardin, Yozgat ve Ankara'daki öğretmenlik görevinin ardından, Bolu'da kaymakam adayı oldu.

Aydın'ın Bozdoğan, Diyarbakırın Bismil, Malatya'nın Darende, Gaziantep'in İslahiye, Bolu'nun Gerede ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçelerinde kaymakamlık yapan Kurdoğlu, Gaziantep, Ankara ve Antalya'da vali yardımcılığı, Vilayetler Hizmet Birliği Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Anamur Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.