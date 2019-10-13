İSTANBUL - Seramiksan'ın modern ve şehirli görünümün yansıması beton dokulu yeni serileri satışa çıktı.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, iç mekanlarda endüstriyel stilin popülerleşmeye başlaması ile beton görünümlü duvar ve zeminler, sıra dışı dekorasyon tarzını benimseyenlerin gözdesi oluyor.

İç mekan tasarımlarında kullanıldığında yalın bir görünüm sunan beton serisi, sade yüzey dokusu ile mimarinin en doğal halini yaşam alanlarına yansıtıyor. Seramiksan'ın loft dekorasyon tarzını endüstriyel görünüm ile harmanlayan beton serisi, rafine ve modern mekanlar oluşturuyor.

İşlenmemiş brüt beton dokusunun zarif motiflerle zenginleştiği seri, betonun zamansız güzelliğini yaşam alanlarına yansıtıyor. 60x120 ve 60x60 cm ebatlarında porselen karo olarak üretilen beton serisi, sakin renk tonları ile etkileyici ve şık mekanlar vadediyor.



Modern ve şehirli görünümün yansıması beton dokulu integra serisi ise geometrik ve floral desenli motifleri ile mekanlara hareketlilik getiriyor.

30x90 cm rektifiyeli duvar karosu ile 60x60 cm yer karosu bulunan integra serisi, rektifiyeli üretilmesiyle de daha az derz aralığı (2mm), daha pürüzsüz ve düzgün döşeme avantajı sunuyor.



