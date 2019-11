.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

EDİRNE - Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne İl Genel Meclisi'nin bütçe görüşmelerine katılarak müdürlüklerinin sorumluluğundaki vakıf eserleri ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Edirne'deki en önemli vakıf eserinin Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi olduğunu vurgulayan Güneren, caminin restorasyon projesinin hazırlandığını söyledi. En son 1982 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi'nin restorasyon projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandığını hatırlatan Güneren, şöyle devam etti:

"Selimiye'nin restorasyon projesiyle ilgili tüm çalışmalar hazır. Restorasyona başlamak için Ankara'dan onay bekliyoruz. 2020 yılında restorasyona başlanması için ümitliyiz. Kültür ve Turizm Bakanımız ve Vakıflar Genel Müdürümüzün son Edirne ziyaretinde Selimiye'nin restorasyonu için zamanının geldiği belirtilmişti."

Güneren, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin kentin en çok turist çeken yeri olduğunu ve restorasyon çalışmasında caminin ziyaret ve ibadete kapatılmayacağını ifade etti. Selimiye Camisi restorasyonunun büyük bir iş olduğunu dile getiren Güneren, şunları kaydetti:

"Biz tamamen hazır vaziyetteyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu tür tarihi eserlerin yapımına mahir bir kurum. Şu anda Sultan Ahmet Camisi'nin restorasyonu devam ediyor. Genel Müdürlüğümüz aynı anda iki büyük işi yapmanın çok doğru olmayacağını düşündü. Sultan Ahmet Camisi'nde çalışmaların önemli bir bölümü tamamlanmış durumda. Selimiye'nin restorasyonu hacimli bir iş. Restorasyon esnasında ziyarete ve ibadete engel olunmayacak. Restorasyon esnasında cami ibadete ve ziyarete açık olacak. En az 3-4 yıl sürmesini planladığımız bir iş."

Güneren, Edirne'de 13 vakıf eserinin restorasyonunun devam ettiğini, Süleyman Paşa Camisi ve Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki çalışmalarda sona gelindiğini, kısa sürede iki eserin de hizmete gireceğini kaydetti.