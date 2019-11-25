Selfie’de burnunu gören cerraha koşuyor

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Öner Çelik: - "Son yıllarda estetik ameliyatların patlama yapmasının nedeni selfieler" - "Kanada’dan, ABD’den, Arap ülkeleri ve İsrail’den çok sayıda hasta estetik için bi

Selfie’de burnunu gören cerraha koşuyor
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Öner Çelik, akıllı telefonların hayatımıza girmesinden sonra pek çok kişide estetik kaygılarla beraber estetik ameliyat sıklığının arttığını bildirdi.

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Çelik, burnun eğriliği sonucu oluşan nefes alma sorununu çözmek amacıyla yapılan deviasyon ve estetik olarak burnun şeklini değiştiren rinoplasti ameliyatlarıyla ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesinden sonra pek çok kişide estetik kaygılarla beraber estetik ameliyat sıklığının arttığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Selfie merakı, insanların yüzünü fark etmesine ve bir takım deformeleri görmesine neden oldu. 'Benim burnumun kanadı şöyle', 'Burnumun üstü böyle görünüyor', 'Profilden çekince burnum iyi görünmüyor' gibi değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Son yıllarda estetik ameliyatların patlama yapmasının nedeni selfieler. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde böyle. Türkiye’ye de yurt dışından gelen pek çok hastamız var. Kanada’dan, ABD’den, Arap ülkeleri ve İsrail’den çok hasta estetik için bize geliyor."

Deviasyonun burnu ikiye bölen, kıkırdak ve kemik yapıdan oluşan ortadaki bölgenin bir tarafa doğru eğri olmasından kaynaklanan ve nefes almayı güçleştiren anatomik bozukluk olduğunu ifade ederek Çelik, deviasyon ameliyatlarındaki başarı yüzdelerine özellikle dikkati çekti.

Deviasyonun nedenlerine dikkati çeken Doç. Dr. Çelik şunları kaydetti:

"Nefes almada güçlük, burun tıkanıklığı, nadiren baş ağrısı şikayetleriyle doktora başvurulur. Özellikle spor yaparken burnun tıkanması, uykuda horlama, ağız açık uyuma, uykuda solunum kesilmeleri, uyku bölünmeleri şeklinde de ortaya çıkar. Uyku apnesine de yol açabilir. Diş etlerinde problemler, kronik farenjit, daha ileri safhalarda kalp fonksiyonlarını etkileyebilecek bir takım rahatsızlıklar da burun ile ortaya çıkarabiliyor."

Toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık olmasına karşın birçok kişinin horlama ve baş ağrıları ortaya çıkıncaya kadar deviasyon sorununun farkına varamadığını belirten Çelik, çocuklarda solunum güçlüğü, ağzı açık uyuma ve buna bağlı olarak bademciklerin büyümesi, geniz etinin ilerlemesi şeklinde de deviasyonun ortaya çıkabildiğini ifade ederek, kadınlarda 16, erkeklerde 18 yaşından sonra ameliyat yapabildiklerini vurguladı.


- Burun fonksiyonları devre dışı kalıyor


Deviasyon nedeniyle burnun nemlendirme yapamadığını, filitrizasyon, havayı ısıtarak akciğerlere gönderme, mikropları tutma gibi görevlerin devre dışı kaldığına dikkati çeken Çelik, "Bu durumda direkt olarak ağızdan soluma yapan bir kişide ağızdan başlarsak ağız kuruluğu, diş etlerinde problemler, farenjit, akciğerlerle ilgili problemler ortaya çıkabiliyor. Horlamayla birlikte olunca bazen solunum kesikliği dediğimiz uyku apne hastalığına varıncaya kadar burun tıkanıklıkları yapabiliyor." ifadelerini kullandı.


- Burundan nefes neden önemli?

Deviasyonun kalbe etkisiyle ilgili yapılan çalışmalarda, ameliyat sonrası kalbin pompalama gücünde ciddi artışlar saptandığı ve kardiyak fonksiyonların daha iyiye gittiğinin görüldüğü bilgisini veren Çelik, kalbin düzenli çalışması, bazı fonksiyonlarını tam yapabilmesi için burundan sağlıklı nefes almanın önemine dikkati çekti.

Bazı hastaların ise ileri deviasyonları olmasına karşın durumdan şikayetçi olmadıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Deviasyonun seviyeleri var. Her burundaki ufak tefek eğrilikleri ameliyat etmeye gerek yok. Hastada sıkıntıya yol açıyorsa cerrahi yapıyoruz. Deviasyon dışında burun içerisindeki tıkanıklığa bir takım polipler, burun etlerindeki bozukluk ya da büyümeler, alerjik rinitler de neden olabiliyor. Deviasyon fonksiyonel açıdan nefes almaya engel patolojik durumlara sebep oluyorsa, baş ağrısı, burun tıkanıklığıyla birlikte ağzı açık uyumak, uykuda solunum kesilmesi gibi belirtiler oluşmuş ise kişi ameliyat edilmelidir."


- "Nefes yüzde 80 düzeliyor"


Deviasyon ameliyatı sonrası nefes alıp vermenin ortalama yüzde 80 düzeldiğine dikkati çeken Çelik, hastaların günlük yaşam kalitelerinin arttığını, bazılarında horlamanın hemen yok olduğunu bildirdiğini kaydetti. Uyku apnesinin azaldığını, uzun dönemde kalp fonksiyonlarının daha iyi etkilediğini de vurgulayan Çelik, ameliyatın genel anestezi altında yaklaşık bir saat sürdüğünü, beraberinde estetik müdahale olduğunda sürenin dört saate ulaşabildiğini bilgisini verdi. Çelik, hastaların sadece bir süre buruna takılan tampon nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğini ifade etti.

Geçmişte ameliyat sonrası yaşanan enfeksiyonların kullanılan yeni tür tamponlarla azaldığını, enfeksiyon riskinin azaldığını, ancak nadiren dikişlerde enfeksiyon veya kan birikmesi yaşanabileceğini belirten Çelik, en geç iki hafta içinde hastanın rutin hayatına döndüğünü kaydetti.

Doç. Dr. Öner Çelik, rinoplasti ameliyatlarını Türkiye’de çok görülen kırık ve eğri burunlar için yaptıklarını, estetik amaç dışında burun tıkanıklığını gidermek için fonksiyonel açıdan da bu yola başvurduklarını belirtti. Rinoplasti ameliyatlarının 'burun sırtını koruyan' ve 'korumayan cerrahi' şeklinde ikiye ayrıldığını, her iki tekniğin de açık ve kapalı olarak yapılabildiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Açık teknikte genellikle burun orta bölmesinin cilt kısmında, dudağın hemen üstünde bir kesi yapılıyor. Kapalı teknikte ise burun dışında hiçbir kesi olmaksızın işlem tamamen içeride gerçekleşiyor. Burun üzerindeki tümseklik, hörgüç klasik tekniklerde kesip çıkartılıyordu. Ancak son yıllarda her vaka için geçerli olmasa da kesmeden burun içinden bir takım küçültmeler, burun sırtı orijinali gibi kalarak içeriden çökertmeyle estetik ameliyatı yapıyoruz. Buna burun sırtı koruyucu cerrahi deniyor. Ameliyat sonrası ağrı minimum oluyor."

Ameliyatı herkesin anlamamasının estetik burun cerrahisi başarısının bir göstergesi olduğunu söyleyen Çelik, estetik burun ameliyatlarının 2-2,5 saat arasında sürdüğünü, bu sürenin uygulanan teknik ve burun yapısına göre değişebildiğini belirtti. Çelik, bazı durumlarda işlem süresinin dört saate kadar uzayabildiğini belirterek, "Tampon, atelle birlikte bir hafta kalıyor. Bir haftalık sürede burun içi daha iyi iyileşiyor. İyileşme süresi iki haftayı da bulabiliyor." bilgilerini verdi

Geçmiş yıllarda ameliyat sonrasında 3-4 hafta burun ve yüzde morluk, şişlik görüldüğünü, ancak artık morluk ve şişliğin en geç dördüncü günde kaybolduğunu kaydeden Çelik, son yıllarda kullanılan tekniklerle ameliyat sonrası burun ucu düşmelerinin de çok azaldığını vurguladı.


- Ameliyattan sonra güneş ve gözlük yasak


Doç. Dr. Çelik, ameliyat öncesi yapılması ve yapılmaması gerekenleri de şu şekilde sıraladı:

"Ameliyattan bir hafta önce kan sulandırıcıların, ağrı kesicilerin kesilmesi gerekiyor. Ameliyat sırasında kanamayla ilgili sıkıntı olmaması için bitkisel ilaçlardan da kaçınılmalıdır. Ameliyattan bir hafta sonra bu ilaçları alabilirler. Ameliyat sonrası 3-4 kez buz tedavisi öneriyoruz. Ağır spor yapmaması, egzersizlerden kaçınmasını söylüyoruz. Ameliyattan sonra üç ay boyunca gözlük takmaması gerekiyor. Güneşe çıkarken cildin hasar görmemesi için koruyucu kremler kullanılmalıdır. Burun ucunda kesi yapmışsak iz kalmasını minimuma indirecek bir takım kremler kullanılmasını istiyoruz. Darbeye dikkat edilmeli, ilk altı ayda ufak tefek travmalardan dahi kaçınılmalı. Burnun içine normal su çekilmemeli. Burun temizliği için özel solüsyonlar kullanılmalı. İlk bir-iki ay havuza da girilmemesini istiyoruz."



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
​Asgari ücrette ilk rakamlar!
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyorGüleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor20 Kasım 2019