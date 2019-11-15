'Seksenler' dizisinin hedefi yok olan değerleri kayıt altına almak

TRT ekranlarında ilk kez 2012'de yayınlanan "Seksenler" dizisi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün haber bülteni öncesi ilgiyle izleniyor.

'Seksenler' dizisinin hedefi yok olan değerleri kayıt altına almak
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Isparta Düğün Salonları

Yeni bölümleriyle yeniden seyirciyle buluşan TRT 1'in sevilen yapımı "Seksenler"in oyuncuları, dizinin setinde bir araya geldi.

Hafta içi her gün yaklaşık bir saatlik bölümler halinde yayınlanan dizinin yapımcısı Birol Güven, dizide sıradan insanın küçük hikayelerini anlatmaya devam ettiklerini belirterek, "Önceden ne oluyorsa aynısı olacak, biz gündelik hayat dizisiyiz." dedi.

Yeni dekorlarla sürprizlerin olacağını aktaran Güven, şöyle devam etti:

"Diziyi sürekli yeni ve canlı tutmak zorundayız. Buna devam edeceğiz. Çünkü bizim büyük bir hedefimiz var. O da şu anda yok olan değerlerimizi kayıt altına almak. Seksenler önemli bir işlev görüyor. Çünkü değerli olan gündelik hayattır. Gündelik hayat bizim kültürümüz, değerlerimiz, geleneklerimizdir. Onları kayıt altına alıp bizden sonraki jenerasyonlara aktarmak gibi bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle biz bunları 1980'lerde çok yoğun yaşıyorduk, şimdi bizi çocuklar da seyrediyor."

Bugün yaptıkları şeyleri TRT'den öğrendiklerini ve TRT geleneğinin devam ettirildiğini vurgulayan Güven, "Bizim de bütün çabamız bu gündelik hayat geleneğinin ekranlarda devam etmesi." değerlendirmesini yaptı.

"Eğlence, komedi, kahkaha ve neşe olmazsa olmaz"

Dizide "Ahmet" rolünü canlandıran Şoray Uzun, yayında olmadıkları zaman zarfında dizinin oyuncularının ve ekibinin birbirinden hiç kopmadığını kaydederek, "Biz bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sanki dün paydos etmişiz bugün tekrar işe başlamışız gibi." dedi.

Seyircinin yoğun isteği üzerine yeniden başladıklarını vurgulayan Uzun, "Seyirci istedi sağ olsun TRT kayıtsız kalmadı, izleyicinin sesine kulak verdi. Biz dünden hazırdık hemen bir araya geldik. Senaryolar yazıldı, dekor inanılmaz bir hızla yetişti." diye konuştu.

Dizide "Gülden" karakterini oynayan Ayşe Tolga, yeni bölümlere dair ipuçları vererek, "Eğlenceli bölümler bizi bekliyor. Eğlence, komedi, kahkaha ve neşe bizde olmazsa olmaz." dedi.

"Seksenler'in karakteri samimiyet"

Yeni sezonda "Kör Ferit" rolüyle mahallenin yeni sakini haline gelen şarkıcı ve oyuncu Metin Şentürk, "Seksenler benim hiç kaçırmadan izlediğim bir projeydi, izleye izleye dizinin içine girdim." ifadesini kullandı.

Birol Güven'in teklifi üzerine dizinin kadrosuna katıldığına dikkati çeken Şentürk, "Bu projenin içinde olmaktan şeref duyuyorum. Çünkü çok sevdiğim bir proje, çok sevdiğim koskoca bir aileler. İçindeki tüm oyuncular çok yakın dostlarım. Dolayısıyla benim için bu ailenin içinde olmak bir şereftir bir gururdur." diye konuştu

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