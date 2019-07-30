Şehzade Korkut Camisi'nde yapılan restorasyon

- AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: - "İnşallah 20 milyon liraya yakın bir ödenekle bu camiyi 2021 yılında hizmete açacağız" - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: - "Külah, aslına uygun bir şekilde minareye yerleştirilmiştir"

Şehzade Korkut Camisi'nde yapılan restorasyon
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, restorasyonu devam eden Şehzade Korkut Camisi'nin 2021 yılında hizmete açılacağını bildirdi.

Şehzade Korkut Camisi'nde gerçekleştirilen restorasyonda, kesik olan minareye külah konulması nedeniyle yaşanan tartışmalar üzerine AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, camide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Uslu, restorasyon çalışmaları başlamadan önce tarihi caminin, çöp ve şişelerle dolu, atıl bir vaziyette olduğunu anımsattı.

Atalardan miras kalan eserin çok kötü durumda olması nedeniyle restorasyona alındığını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Restorasyon çalışmaları Türkiye'nin her yerinde bilimsel kurullar aracılığıyla yapılıyor. Kurulumuzdaki 7 bilim adamı burayla ilgili bir karar verdi, bu karar da şimdi uygulanıyor. Yapı, bin 500 yılından beri cami olarak kullanılıyor. Burayı cami gibi kullanacağız ancak bizdeki her cami aynı zamanda bir müzedir. Camilere giriş çıkışlar serbesttir. Kim görmek isterse görebilir. Restorasyon çalışmasında yıllara ait tüm kalıntıları yapı izlerinde koruyoruz. Bu yapıdaki orijinal taşların tamamı kullanılıyor. Ondan sonra tamamlama yapılıyor. İnşallah 20 milyon liraya yakın bir ödenekle bu camiyi 2021 yılında hizmete açacağız."

- "Atalarımızın tercihlerini yerine getirdik"

Caminin minaresine külah takılıp takılmamasının kamuoyunda çok tartışıldığını söyleyen Uslu, eserin orijinal halinde külahının bulunduğunu, daha sonra çıkan yangında külahın yok olduğunu anlattı.

Uslu, yapının aslına müdahale etmediklerini vurgulayarak "Yapının aslını ortaya koyan Şehzade Korkut'un iradesi neyse bugün onu gerçekleştiriyoruz. Külahla ilgili bizim bir irademiz olamaz. Külahsızlık, yapan mimarın tercihi olsaydı bunu kabul ederdik ama yangının tercihi. Külahı koymasaydık, yangının dediğini yapmış olacaktık. Biz Osmanlı'nın yani atalarımızın tercihlerini yerine getirdik. Yapılan iş tamamen bilimsel." diye konuştu.

- "Yapılan işler doğru"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Antalya'nın tarihinin korunmasına çok önem verdiklerini ifade ederek geçmişine sahip çıkamayanın geleceğine de sahip çıkamayacağını belirtti.

Restorasyon çalışmasını başından beri takip ettiklerini dile getiren Taş, "Yapılan işlerin doğru olduğunu, yapılan çalışmaların yerinde olduğunu gördük. Hiç kimse kafasına göre iş yapmaz. Burada amacına uygun olmayan, gerçek dışı hiçbir işlem yapamazsınız. Yalan ve yanlış eleştirileri yapanlar tarih okusalardı külahın 130 yıl önce yandığını ve yenisinin yapılamadığını bilirlerdi. Minaredeki külahın 130 yıl önce burada olduğunu yapılan çalışmalardan biliyoruz. Külah, aslına uygun bir şekilde minareye yerleştirilmiştir." dedi.

Geçen hafta Antalya Platformuna üye 30 sivil toplum kuruluşu, Şehzade Korkut Camisi önünde eylem yaparak kesik minareye konulan külahın kaldırılmasını isteyenlere tepki göstermişti.

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