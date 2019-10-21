Şehitlerimizi uğurladık

Tel Abyad'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fındık, Mardin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Önek ile Hakkari'de yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Eşkioğlu, son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitlerimizi uğurladık
0
Isparta Düğün Salonları

GAZİANTEP/ERZURUM/TOKAT - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Önek'in Türk bayrağına sarılı tabutu babaevinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda törenin düzenleneceği Nurdağı Hurşit Camisi önüne getirildi.

Törene şehidin annesi Pakize, babası Ökkeş ve eşi Bahar Önek, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Nurdağı Kaymakam Vekili olan İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Pakize Önek, oğlunun tabutunun getirilişi sırasında "Adı güzel Muhammed'im, canım." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önek'in naaşı, Hurşit Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Muhammed Önek'in bir çocuk babası ve 5 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Piyade er Sezai Eşkioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Eşkioğlu'nun (20) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Bekar olan Eşkioğlu'nun askerlerce top arabasından alınıp cenaze nakil aracına konulan cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

Camideki tören sırasında şehit ailesinin yanına gelerek onları teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Törene, şehit Sezai Eşkioğlu'nun babası Mustafa ve annesi Arzu Eşkioğlu ile yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tel Abyad'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'dan askeri uçakla dün gece Tokat'a getirilen şehit Fındık'ın (22) naaşı, Yeşilyurt ilçesi Kuşcu köyündeki babaevine götürülerek burada helallik alındı. Bu sırada şehidin amcası Mustafa Fındık, "Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun. Biz yanındayız. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yeğenimin yerine." diyerek ağıt yaktı.

"Ağlayarak o kalleşleri sevindirmeyin yavrum, onlar kalleş. Neden ağlıyorsunuz? Şehit olmuş benim torunum ne mutlu." diyen dede Duran Fındık ise aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi daha sonra köy meydanına getirildi.

Cenaze törenine katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin tarım işçisi babası İsmail, annesi Özgül Fındık ile 3 kız kardeşi gözyaşı döktü.

Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre askerler ve vatandaşların omzunda taşınan şehidin naaşı, Kuşculu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BÜYÜK FUAR YÖREX BAŞLIYOR 2019
Isparta-Burdur duble yolunda ve Millet Bahçesinde son durum
Milas Mesireliği’nde Çalışmalar Son Hız Devam Ediyor
Isparta'da Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları konferansta anlatıldı
Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında
Isparta’da kamp ve karavan etkinliği
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyorKamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor15 Ekim 2019
Isparta'da kaçak içki operasyonuIsparta'da kaçak içki operasyonu17 Ekim 2019
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durduIsparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu17 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASIITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI16 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendiIsparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi19 Ekim 2019
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyorBulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor15 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'deIsparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de16 Ekim 2019