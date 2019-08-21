ADANA - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 yıl önce güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk için memleketi Adana'nın Pozantı ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehidin adının verildiği sokaktaki evi, Türk bayraklarıyla süslendi. Şehidin ailesi tarafından mevlit okutulurken Pozantı Belediyesi de yemek ikramında bulundu.

Mevlite Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, özel harekat polisleri ve çok sayıda Pozantılı vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehidin babası Fehmi Konuk, kendi sosyal medya hesabından oğlu için "Doğum günün kutlu olsun oğlum. İşte geldim, işte gittim göz çiçeği gibi bittim, yalan dünya ne iş tuttum ömrüceğim geçti gitti." diye paylaşımda bulunduğu görüldü.



