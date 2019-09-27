HATAY - Antakya'da şehit Gülşah Güler anısına Hatay Ceza İnfaz Kurumu tarafından düzenlenen Şehit Gülşah Güler Demokrasi Futbol Turnuvası başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen Gülşah Güler adına Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe Spor Tesisi'nde düzenlenen turnuvanın açılış maçına Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar ve Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan turnuva, mehter takımı gösterisi ve şehitlere duaların edilmesiyle devam etti.

Daha sonra Vali Vekili Tetikoğlu ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar, açılış maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

22 takımın 4 grup halinde mücadele edeceği futbol turnuvasının ilk maçında Cezaevi Futbol Takımı, Emniyet Müdürlüğü Takımını 3-2 yendi.