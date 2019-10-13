ANTALYA - Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e "Bedenen yanınızda olamasak da hep dualarımızdasınız." mesajını verdi.

Şehit Gazi-Sen Antalya İl Başkanlığınca Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen dayanışma programına, kentteki sendika üyeleri katıldı.

Etkinlikte sendika üyeleri adına konuşan Şehit Gazi-Sen Antalya İl Başkanı Sultan Gül, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk ordusuna zafer dileğinde bulundu.

Gül, Mehmetçik'e verdikleri mesajda, "Vatanımızın evlatları, bedenen yanınızda olamasak da hep dualarımızdasınız. Yola çıktığınız Barış Pınarı Harekatı'nı yüreğinizdeki iman ve inançla barışla taçlandıracaksınız. Buna inancımız tamdır. Biz birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.