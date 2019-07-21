ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit aileleri ve yakınlarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, ziyarette şehit aileleri ve yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Şehitlere bir kez daha rahmet dileyen Demirtaş, şehit aileleri ve yakınlarının dile getirdikleri konuların takipçisi olacaklarını iletti.

Ziyarette, şehitler Uzman Çavuş Samet Kaya, polis memurları İbrahim Derindere, Hacı Ahmet Öztürk ve Mehmet Oruç ile er Samet Özdemir'in aileleri ve yakınları yer aldı.



