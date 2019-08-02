HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 20 gün önce vize işlemleri için park ettiği tırına kuşların yuva yaptığını gören şoför, sefere çıkmak için kuşların uçmasını bekliyor.

Geçimini uluslararası nakliye işi yaparak sağlayan 39 yaşındaki Abdurrahman Kocaman, Almanya'ya gitmek için vize işlemlerine başladı.

İşinin uzaması nedeniyle aracını ilçedeki tır garajına park eden Kocaman, 20 gün sonra yanına geldiği tırının çekici kısmına, kumruların yuva yaptığını fark etti.

Kocaman, tırın hareket etmesi halinde yuvanın bozulacağı düşüncesiyle yavru kuşlar uçuncaya kadar sefere çıkmama kararı aldı.

Böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını ifade eden Kocaman, bunu her vicdan sahibinin yapması gerektiğini söyledi.