İSTANBUL - Securitas, İtfaiye Hizmetleri kapsamında müşterilerine Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisi destekli çözümler kullanarak yangın simülasyonu eğitimleri vermeye başladı.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, özel olarak hazırlanan "Etkileşimli Sanal Gerçeklik Simülasyonu Uygulaması"nda, yangın anındaki davranış şekilleri ve yangın tüpü kullanımı için önceden hazırlanmış senaryolar üzerinden pek çok eğitim gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, VR gözlüğünü takarak, kendileri için hazırlanan gerçeğe yakın senaryolar üzerinden, yangın anında neler yapmaları gerektiğini deneyimleme şansı elde ediyor.

Aynı zamanda, söz konusu yangını en etkin ve az hasarla nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak öğrenebilen kullanıcılar, panik anında doğru karar vermeyi deneyimleyebiliyor. Bu eğitimler sırasında kişilerin gösterdiği performanslar da eğitim sırasında kayıt altına alınıyor, geliştirme alanları tespit ediliyor.

VR yangın eğitim simülasyonu iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada teorik eğitim ile yangın anında sergilenmesi gereken davranış şekilleri öğretilirken, ikinci aşamada VR destekli yangın simülasyonu deneyimleniyor. Bu eğitim katılımcılara birçok yanlış bilinen doğruyu düzeltme imkanı sunuyor.





- "Zorunlu yangın eğitimleri için teknoloji tabanlı bir çözüm sunuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Uğur Yertut, yangınlardaki kayıpların yatırım kaybının ötesine geçtiğini belirterek, önceliklerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade etti.

İşletmelerde meydana gelen en küçük yangının bile iş sürekliliğinde ciddi aksamalara neden olabildiğine işaret eden Yertut, şunları kaydetti:

"Üretimin durması, pazar gücünün kaybedilmesi, hatta marka itibarının kaybına kadar giden süreçler söz konusu. Biz Securitas olarak yangın risk analizinden projelendirmeye, müdahaleden teknik hizmetlere kadar işletmelerin bu konudaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu hizmetlerimiz arasında şirketlere yangın eğitimleri vermek de var. VR teknolojisi sayesinde bu eğitimler daha da verimli olmaya başladı. Çalışanlara yangın anını yaşatarak acil durumlarda neler yapmaları gerektiğini yaşatarak öğretiyor, zorunlu yangın eğitimleri için teknoloji tabanlı bir çözüm sunuyoruz."





- Securitas İtfaiye Hizmetleri





Yangına ilk müdahale ve gözcü hizmetlerinin de arasında olduğu geniş bir yelpazede hizmet veren Securitas İtfaiye Hizmetleri, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre hizmetlerinde uzmanlaşarak, en etkin hizmeti müşterileri ile buluşturuyor.

Bilişim teknolojilerinden enerjiye, iş merkezlerinden havacılığa, madencilik sektöründen gıda endüstrisine, kimya ve petro kimyadan demir çelik sanayi ve nükleer tesislere kadar pek çok farklı sektöre hizmet veriyor.

Securitas İtfaiye Hizmetleri kapsamında, acil müdahale timi, multi rol güvenlik görevlisi ve gözcü yer alıyor.



Entegre güvenlik çözümlerinin bir parçası olan itfaiye hizmetleri kapsamında yangın önleme ve ilk müdahaleyle işletmelerin maliyetleri düşürülerek yatırımları korunuyor, riskler minimize ediliyor.