Schneider Electric ve Solar Impulse arasında iş birliği

- Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Pascal Tricoire: - "Schneider Electric Vakfı aracılığıyla bu projeye katkıda bulunarak çalışanlarımızı yeni çözümler geliştirmeye ve mevcut çözümleri uygulamaya teşvik etmek istiyoruz"

Schneider Electric ve Solar Impulse arasında iş birliği
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Vakfı, Solar Impulse Vakfı iş birliğiyle iklim değişikliği konusunda kurumları harekete geçirecek bir yarışma düzenliyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, şiket, Fondation de France himayesindeki Schneider Electric Vakfı aracılığıyla Solar Impulse Vakfı ile “Solar Impulse Efficient Solution” projesinde bir araya geliyor.

Proje kapsamında karlı bir şekilde çevreyi koruyan bin proje seçilecek ve Solar Impulse Efficient Solution etiketiyle bu projeler ödüllendirilecek.

Dört yıl sürecek projede ödül sahipleri, teknik inovasyon, karlılık ve çevrenin korunması kriterleri doğrultusunda bağımsız uzmanlarca belirlenecek.

Bu çözümlerle ayrıca tüm dünyaya iklim değişikliği ile mücadelede etkin çözümlerin var olduğunu ve bunların çok büyük bir bütçe gerektirmediğini, aksine az maliyetle sağlanabildiğini kanıtlanması hedefleniyor.


- "Yeni çözümler geliştirmeye ve mevcut çözümleri uygulamaya teşvik etmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, "Schneider Electric Vakfı aracılığıyla bu projeye katkıda bulunarak çalışanlarımızı yeni çözümler geliştirmeye ve mevcut çözümleri uygulamaya teşvik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Schneider Electric Vakfı Başkanı da olan Tricoire, "Her iki vakıf da pragmatik kuruluşlardır. Bu çerçevede Solar Impulse Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bertrand Piccard ve ben iklim değişikliğiyle mücadelede inovasyona ve yeni çözümler geliştirmeye inanıyoruz. Vakıf olarak bu ruhla ilerlemeyi hedefliyor, bu doğrultuda enerji açığının kapatılmasına ve daha adil bir çevresel dönüşümün teşvik edilmesine yardımcı olmak üzere teknolojik, sosyal ve girişimcilikle ilgili inovasyonların yaratılması ve uygulanması için katalizör bir rol üstleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Solar Impulse Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bertrand Piccard ise şunları kaydetti:

"Yarının başarılı şirketleri enerji verimliliği konusunda bugünden harekete geçilmesi gerektiğini anlayan ve çevrenin korunması ile ilgili tüm fırsatlardan faydalanan şirketlerdir. Solar Impulse Vakfı ile gerçekleştirilen bu iş birliği ile Schneider Electric, öncü tavrını bir kez daha göstermekte ve ekolojik dönüşümdeki rolünün tam olarak farkında olduğunu kanıtlamaktadır. Birlikte çevreyi koruyan ve karlı çözümlerin seçilmesi sürecini hızlandırmak için gereken her türlü çabayı gösterecek ve geniş ölçekte kullanılması için çalışacağız."

- BM hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak çözümler

Açıklamaya göre, ilk sıfır emisyonlu kutup bilimsel araştırma istasyonu ve Low Tech Lab'in ortaklarından biri olan Schneider Electric Vakfı, projedeki ilerlemeyi izliyor ve kurumsal sektörle sivil toplum arasında koordinasyonu sağlıyor. Bu şekilde Schneider Electric’in sürdürülebilirlik taahhütlerine de katkıda bulunuyor.

Bu ortaklık aracılığıyla Schneider Electric, ekolojik dönüşümün hızlandırılmasına yardımcı oluyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 17’sinden en az 5’ine ulaşılmasına yönelik uygulanabilir çözümleri destekliyor.

Solar Impulse Vakfı bu hedeflerden en az birine yönelik geliştirilen ve teknik fizibilite, çevresel avantajlar ve karlılık kriterlerini karşılayan bin çözümün seçilmesi ve desteklenmesini hedefliyor. Seçimler yapıldıktan sonra Solar Impulse Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bertrand Piccard tarafından çözümlerin dünya çapında kurumsal ve siyasi liderlere tanıtılması planlanıyor. Bugüne kadar Solar Impulse Efficient Solution etiketi alan 179 ekolojik çözüm bulunuyor. Bunlardan öne çıkanlar arasında süt proteininden yapılan ve biyolojik olarak çözünebilir bir ambalaj malzemesi, güneş enerjili bir su arıtma tesisi, enzim bazlı bir plastik geri dönüşüm teknolojisi ve sıfır atıklı bir inşaat yöntemi bulunuyor.

- Uzmanlardan oluşan özel ekosistem

Solar Impulse Efficient Solution etiketi, kullanım döngüsü (karbon emisyonları, geri dönüştürülebilirlik, vb.) değerlendirmesi de dahil olmak üzere iş modeli ve uygulama için hedef ülke başlıklarını da içeren ve altı bölümden oluşan bir değerlendirilme sürecinin ardından veriliyor.

Fikirler online bir sistem üzerinden toplanıyor ve sunulan projelerin ve uzmanların isimlerinin korunması amacıyla Solar Impulse Foundation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi platform aracılığıyla analiz ediliyor. Belirlenen beş temel hedef alanda uzmanlaşmış çok sayıda profesyonelin katkıda bulunduğu süreç, birkaç gün veya birkaç hafta sürebiliyor.

Schneider Electric Vakfı projeyi Schneider Electric organizasyonu içinde destekleyecek, Afrika için mini yenilenebilir enerji şebekeleri konusunda uzman bir araştırmacı olan Nicolas Plain gibi uzmanları mobilize edecek.

Vakıf ayrıca gönüllülük programı aracılığıyla projenin başarıya ulaşabilmesi için kurum içinde gereken adımları atacağını duyurdu. Bu doğrultuda çevreyi koruyan ve elektriğe erişimi mümkün kılan çözümleri seçmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerindeki ekiplerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturulacak. Bu çözümler arasında yalıtımlı evler için eksiksiz bir fotovoltaik elektrik sistemi olan Homaya ve aydınlatma-şarj iletişim cihazları için güneş enerjili bir sistem olan Mobyia da bulunuyor.

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