Schneider Electric uluslararası yarışmanın yarı finalistleri açıklandı

Schneider Electric, "Go Green in the City" adlı üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği uluslararası yarışmanın 2019 finallerinde yer alacak ekipleri açıkladı - Dünyanın farklı yerlerinden 8 ekip, daha akıllı ve sürdürülebilir bir gelecek için fikirl

Schneider Electric uluslararası yarışmanın yarı finalistleri açıklandı
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Isparta Düğün Salonları
İSTANBUL - Schneider Electric, düzenlediği "Go Green in the City" uluslararası öğrenci yarışmasında 16 öğrenciden oluşan 8 yarı finalist ekibini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric'in her yıl düzenlediği uluslararası öğrenci yarışması "Go Green in the City"nin final turu, bu yıl Barselona'da yapılacak.


Şirket, "Go Green in the City" ile öğrencileri, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için cesur enerji yönetimi ve otomasyon fikirlerini sunmaya davet ediyor. Bu kapsamda şirket ekim ayında düzenlenecek olan final turunda yarışacak 16 öğrenciden oluşan 8 yarı finalist ekibi açıkladı.
Ekipler ABD, Brezilya, Hong Kong, Hindistan, Filipinler, İngiltere, Türkiye ve İspanya'dan seçildi. Fikirlerini sunan 3 bin 40 öğrenci arasından öne çıkan ekipler yarışmada, dünyanın 7 bölgesini temsil ediyor. Şirket ayrıca, tamamen kadınlardan oluşan ekiplere verdiği "Enerjide Kadın Ödülü" özel ödülünün kazananını da global finale katılması için davet etti.


- "Gençler için bir öğrenme fırsatı olacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum, "Global İnovasyon Zirvesi'nde genç yenilikçileri ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte onların cesur fikirlerini dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Bu aynı zamanda, enerji yönetimi ve otomasyonun en son dijital dönüşümüne tanıklık eden gençler için bir öğrenme fırsatı olacak." ifadelerini kullandı.

Yarı finalistler, Schneider Electric'in 3 bin 500 endüstri profesyoneli için düzenlediği İnovasyon Zirvesi'nde, özel jüriye örnek çalışmalarını sunacak. Final turunun kazananları ise Schneider Electric ile çalışma şansına sahip olacak ve Schneider Electric ofislerinin bulunduğu, kendi seçimleri olan iki şehre seyahat hakkı kazanacak.
"Go Green in the City" 2018 finalisti olan ve Schneider Electric ABD çalışmaya başlayan Angela Carver, "Henüz bir öğrenci olsam da fikirlerimin değerli olduğunu gördüm. Yarışma, takım arkadaşımı ve beni, anlamlı bir amaç doğrultusunda fikirlerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olabilecek insanlarla paylaşmamız için cesaretlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.
- 2020'de "Go Green in the City"nin 10. yıl dönümü kutlanacak
2011 yılında başlayan "Go Green in the City", mühendislik ve işletme öğrencilerine Schneider Electric'in akıllı gelecek iş koluna ilişkin yenilikçi fikirlerini sunmaları için fırsat veriyor.

"Go Green in the City"ye duyulan ilgi, geçen 9 yılda 113 binden fazla öğrenci kaydı ve 18 bin 800'den fazla fikirle katlanarak büyüdü. Sadece bu yıl Schneider Electric, yarışma için yeni bir rekor kırarak 165 ülkeden 23 binden fazla başvuru ve 3 binden fazla proje başvurusu aldı.

Her geçen yıl artan ilgiyle ilerleyen ve artık gelenekselleşen yarışmanın 2020'de 10. yıl dönümü kutlanacak. "Go Green in the City 2020", Ekim 2019'da başlayacak ve finalleri Haziran 2020'de Las Vegas İnovasyon Zirvesi'nde yapılacak.
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