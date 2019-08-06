İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Etkisi 2018-2020 hedefini, 2019 yılının 2'nci çeyreği itibariyle aştı.



Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde faaliyet gösteren şirket, 2019 yılı 2'nci çeyrek dönemi finansal ve finansal olmayan sonuçlarını duyurdu.



Schneider Electric her çeyrek dönemde, Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi'nden 21 gösterge yayınlıyor. Bu göstergeler COP 21 ve Birleşmiş Milletler hedefleri ile de uyumlu ve 2018 - 2020 yılları arasındaki iddialı sürdürülebilirlik taahhütlerine doğru ilerlemeyi ölçüyor.

Açıklanan son verilere göre şirket, 2019 ikinci çeyrek dönemi itibariyle elde edilen 10 üzerinden 6,78’lik puanla, 2018-2020 yıllarına ait hedefi aşarken, 2019 yıl sonu hedefini ise 10 üzerinden 7 olarak açıkladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches, "Bu yıl dünya kaynaklarımızdan fazlasını tükettiğimizi bize gösteren Limit Aşımı Günü, 29 Temmuz’a denk geliyor. Bu 10 yıl öncesinden 20 gün, 2000 yılına göre ise 56 gün önce kaynaklarımızı tükettiğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



Böyle bir zamanda yayınlanan raporun, Schneider Electric'in sürdürülebilir bir dünya için gerçekleştirdiği çalışmaları derinleştirdiğini gözler önüne serdiğini aktaran Desroches, şunları kaydetti:

"Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi ile Schneider Electric’in küresel ekosistemi, herkesin güvenli, güvenilir ve temiz enerjiden faydalanabilmesine ve katılımcı büyümeye yönelmesine hizmet ediyor. Solar Impulse Vakfı ile iş birliğimiz bu taahhüdün kanıtıdır ve BM Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’ne doğru atılan yeni bir adımdır. Ayrıca iş birliği ve en iyi uygulamaların paylaşılması adına, çözümlerimiz sayesinde engellenen karbondioksit emisyonlarının ölçülmesinde kullanılan metodoloji ile ilgili bir araştırma yazısı yayımladık.

Bunun karbon açısından nötrlük konusunda birçok aktör tarafından kullanılacağını umuyoruz. Bu çalışmalarımızın bağımsız kurumlar tarafından tanınması ve ödüllendirilmesi de doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Son dönemde Schneider Electric, bir kez daha Ecovadis Altın Madalyasına layık görüldü ve tedarik zinciri alanındaki iki Gartner ödülüyle lider konumdadır."



