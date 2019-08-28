Schneider Electric, operasyonel verimliliği artırıyor

Schneider Electric, veri merkezi çözümleri portföyünü, kritik tesis operasyonları hizmetlerinin gelişmiş ve dijital sürümleriyle genişletti

Schneider Electric, operasyonel verimliliği artırıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzman Schneider Electric, veri merkezi çözümleri portföyünü, kritik tesis operasyonları hizmetlerinin gelişmiş ve dijital sürümleriyle genişletti.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, bulut ve servis sağlayıcılar ile büyük veri merkezi operatörlerine yönelik bu yeni çözümler, Schneider Electric'i dijital veri merkezi operasyonları alanında lider konuma taşırken; IT alanından tesis destek altyapısına kadar tüm kritik tesis operasyonu hizmetleri için tek çözüm ortağı haline getiriyor.



- Yazılım destekli süreç ile 7x24 tesis yönetimi


Yeni dijital kritik tesis operasyonları yaklaşımı, yazılım destekli süreç ile 7x24 yerinde tesis operasyonlarını ve uzaktan desteği bir araya getiriyor. Kullanıcılarına pek çok avantaj sunuyor.

Operasyon verimliliğinde artış; müşteri ortamlarındaki uygulamalar operasyon verimliliğinde yüzde 15'e kadar artışla sonuçlanıyor.

Daha düşük risk ve maksimum çalışma süresi, deneyimli kullanıcılar, veri merkezini güçlü dijital araçlarla çalıştırarak süreçlerde standardizasyon sağlıyor ve insan hatası riski minimize ediliyor. Etkin IT planlama, stratejik iş akışları uygulamalı olarak IT varlıkları kullanım döngüsü yönetiminde merkezi uzmanlıkla destekleniyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan China Unicom, büyük bir talebi karşılamak amacıyla bulut hizmetleri veriyor. Bu denli büyük ve karmaşık bir hizmet sunarken de Schneider Electric çözümlerine başvurdu.China Unicom, iki tesisinde kritik güç operasyonları hizmetleri için Schneider Electric'i tercih etti. Bugün 100'den fazla Schneider Electric uzmanı China Unicom’un iki hiper ölçekli veri merkezinde çalışıyor.


- "Yüzde 30'a varan oranlarda tasarruf sağladık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Veri Merkezi Operasyonları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Anthony DeSpirito, şirketin yeni çözümü hakkında şunları kaydetti:

"Veri merkezi operasyonlarının dijitalleşmesinin dünyanın her yerindeki müşterilerimizin veri merkezlerinde insan hatası risklerini azaltacağına, verimliliği ve şeffaflığı artıracağına ve maliyet tasarrufu sağlayacağına inanıyoruz. Veri merkezi gri ve beyaz alanlarındaki tüm kritik operasyonlar için tek tedarikçi olarak Schneider Electric, tesisler ile IT personeli arasında sıklıkla görülen siloları ortadan kaldırmakta, hesap verilebilirlik risklerini yok ederek riski azaltmaktadır."

China Unicom Operasyon ve Hizmetler Departmanı Genel Müdürü Kang Nan ise "Schneider Electric’in gelişmiş ve kullanıcıya göre özelleştirilmiş kritik tesis operasyonları çözümü ile güvenilir operasyonlar, öngörücü bakım ve risk denetimi anlamında büyük gelişmeler kaydederek tesislerimizde yüzde 100 çalışma süresine ulaştık. Enerji tüketimini de ciddi şekilde azaltarak yüzde 30'a varan oranlarda tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

- Sahaya ve işe özel gereksinimler için özelleştirilmiş çözüm


Veri merkezleri için kritik tesis operasyonları, fiyatın tesisin büyüklüğüne, varlık sayısına ve opsiyonel hizmetlere göre değiştiği özelleştirilmiş bir hizmet olarak sunuluyor.

Başlıca hizmetler ise şu şekilde:

"7x24 altyapı operasyon ve bakımı, acil durumlara hazırlık ve müdahale', 'satıcı yönetimi ve gözetim', 'günlük denetim ve izleme, değişiklik yönetimi ve kesintisiz sistem optimizasyonu', 'stratejik IT donanımı kapasite planlama, güç ve soğutma optimizasyonu ve günlük izleme için veri merkezi altyapı tasarımı', 'kurulum, taşıma, ekleme, değişiklik ve varlık devre dışı bırakma da dâhil olmak üzere standart tabanlı IT varlığı kullanım döngüsü yönetimi hizmetleri için kabin ve yığın' ve 'yerinde teknik destek, arıza tespiti ve çözümü ve önleyici bakım için uzman ekip."

Kritik tesis operasyonları dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Şu anda Kuzey Amerika'da pazara sunulan gelişmiş dijital ürünün yakın zamanda İngiltere, İrlanda ve Çin'de, ardından Türkiye de dahil diğer ülkelerde ulaşılabilir olması bekleniyor.

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