Schneider Electric, İnovasyon Tırı ile Eskişehir'deydi

Schneider Electric'in 7 şehirde, 8 farklı etkinlik ile endüstride dijital dönüşümü güçlendirecek "İnovasyon Yolda" adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan "İnovasyon Tırı", Eskişehir OSB'de endüstrinin liderlerini buluşturdu

Schneider Electric, İnovasyon Tırı ile Eskişehir'deydi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Schneider Electric'in 7 şehirde, 8 farklı etkinlik ile endüstride dijital dönüşümü güçlendirecek "İnovasyon Yolda" adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan "İnovasyon Tırı", Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin küresel çapta bilgi birikimi ve yenilikçi teknolojilerini Türkiye'ye taşıyan İnovasyon Tırı ve seminer programı buluşmasında yiyecek ve içecek sektöründe akıllı, güvenli ve sürdürülebilir üretim konusu masaya yatırıldı.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye'de enerji verimliliği, akıllı üretim ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere "İnovasyon Yolda" adlı bir etkinlik serisi düzenliyor.

Bu kapsamda 7 şehirde, 8 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tırı 7 Ekim’de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstrinin liderlerini bir araya getirdi. Schneider Electric, İnovasyon Tırı ve seminer programı ile yiyecek ve içecek sektöründe akıllı üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutacak teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.

Buluşmalarda Schneider Electric İnovasyon Tırı, katılımcılara birbiriyle haberleşen ürünler ve nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yazılımları deneyimlemenin mümkün olduğu özel bir ortam sundu.

Gerçekleştirilen seminer programında ise Schneider Electric konuşmacıları uluslararası çapta bir deneyimi ve öncü teknolojilere dair gelişmeleri paylaştılar. Schneider Electric uzmanları, yiyecek ve içecek uzmanlarının yüksek verimlilik ve karlılık ile işleyen dijital ve akıllı üretim merkezleri için yeni yol haritaları hazırlamalarına da destek oldular.


- Schneider Electric, yiyecek ve içecek sektörünü geleceğe hazırlıyor


Türkiye ekonomisinde stratejik bir rol üstlenen ve bugün 400 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan yiyecek ve içecek sektörü Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile birlikte kritik bir süreçten geçiyor. Standartlara uyumluluk, değişen tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak üretimde çeşitlilik, sıkı rekabet ve iş gücü dinamikleri üretici firmaları her geçen gün daha verimli olmaya itiyor.

Bu kapsamda Schneider Electric, Türkiye'nin önemli yiyecek ve içecek üretim merkezlerinden olan Eskişehir OSB'de, dijital dönüşümün üretim süreçlerine etkilerini ve üretimlerini daha bağlı ve daha akıllı teknolojilerle optimize edip üretkenliği ve karlılığı artırmanın yollarını paylaştı. Akıllı üretim, akıllı tesis, ürün ve marka güvenliği konularında küresel çapta yeni nesil teknolojilerin tanıtıldığı buluşmada şirketin EcoStruxure çözümleri büyük ilgi topladı.

Schneider Electric'in IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure, yiyecek ve içecek üretiminde sürdürülebilirliği, verimliliği ve izlenebilirliği iyileştirmek için değer zincirinin her adımında dijital dönüşüm imkanı veriyor. Böylece, kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor.

Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi Iot'un yanı sıra haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor. Böylece tüm katmanlarda dijital dönüşüme hizmet ediyor.

Schneider Electric İnovasyon Tırı 11 Ekim'de Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve 16-17 Ekim'de İzmir Tepekule Kongre Merkezi Otopark Alanı'nda ziyaretçileriyle buluşacak.

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