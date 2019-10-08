Schneider Electric, edge bilişime rehberlik ediyor

Schneider Electric, edge bilişim alanında deneyim ve çözümlerini "Edge'de Yaşam" etkinlikleri ile uluslararası arenaya aktarıyor

Schneider Electric, edge bilişime rehberlik ediyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Schneider Electric, dijital dönüşümde kritik öneme sahip edge bilişim alanında deneyimlerini ve çözümlerini "Edge'de Yaşam" etkinlikleri ile uluslararası arenaya taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilki Amerika'da gerçekleştirilen uluslararası medya buluşmasının ikincisi eylül ayında, Singapur'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte şirket, dijital dönüşümü hızlandıran ve kolaylaştıran edge dağıtımına yönelik entegre çözümlerini paylaştı. Ayrıca Canalys ve Schneider Electric ortaklığıyla hazırlanan ücretsiz e-rehberler tanıtıldı.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzman olan Schneider Electric, Singapur'da düzenlediği “Edge'de Yaşam” adlı uluslararası medya etkinliğinde Asya Pasifik, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'dan 50'den fazla basın mensubunu ağırladı.

Schneider Electric uzmanları, sektör analistleri, müşteriler ve iş ortaklarını bir araya getiren etkinlikte katılımcılar, dijitalleşmenin veri merkezi ve edge altyapıları alanında teknolojiyi nasıl şekillendirdiğine tanık oldular ve edge bilişimi tüm katmanlarıyla keşfetme fırsatı yakaladılar.

İki gün süren bu uluslararası medya etkinliği, Schneider Electric'in entegre sistemleri, bulut tabanlı mimarisi ve ekosistemi ile dijital dönüşümü mümkün kılan olanaklara sahip olduğunu müşterileri ile yarattığı başarı hikayeleri ile gözler önüne serdi.

- Edge bilişim ile Dayanıklılık Artıyor

Bulut, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi hızla gelişen teknolojilerin kullanımı, yeni bir tür teknoloji bilgisi ve uzmanlığı gerektiriyor. Bu nedenle de klasik IT dönüşüyor ve daha dağıtık hale geliyor. Bu da IT altyapısına ve operasyonlarına dijital bir yaklaşımı gerekli kılıyor.

Gecikmeyi azaltma ve kullanılabilirliği artırma olanaklarıyla edge bilişim, özellikle dijitalleşme ile hızla büyüyen şu üç temel sektörde geleceği şekillendiriyor: Ticaret (perakende, sağlık, finans ve eğitim), endüstri (petrol ve gaz, madencilik, otomotiv ve imalat) ve telekomünikasyon (baz istasyonları).

Düşük dayanıklılık, uzaktan izleme veya yönetim imkanının bulunmaması, standardizasyon veya entegrasyonun bulunmaması, IT personelinin sınırlı olması gibi durumlar, edge bilişimine olan ihtiyacı görünür kılıyor.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Schneider Electric, yaratıcı çözümleri müşteri ve iş ortaklarıyla buluşturuyor. Şirket, tüm edge uygulamalarında sağlamlığı artırmanın yanı sıra tasarım, dağıtım ve yönetimi kolaylaştıran destekler sunuyor. Bunu da entegre sistemler, bulut tabanlı mimari ve iş ortağı ekosistemi ile mümkün kılıyor.


- "IT inovasyon merkezi örnek teşkil ediyor"


Bu kapsamda şirketin müşterilerinden Murdoch Üniversitesi ile yaptığı çalışmalar Schenider Electric çözümlerinin başarısını kanıtlar nitelikte. Murdoch Üniversitesi, öğrencileri için kapsayıcı bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla tasarlanmış sağlam ve güvenilir IT inovasyon merkeziyle eğitim alanında dikkati çeken bir adım attı.

Schneider Electric EcoStruxture IT çözümüyle desteklenen merkez, 7/24 dijital çalışma alanıyla Batı Avustralya'da öğrencileri ve eğitmenleri için daha fazla öğrenme ve araştırma olanağı ve maksimum esneklik sağlayan ilk eğitim kurumu olarak örnek teşkil ediyor.

Türkiye'den de Schneider Electric ile yaptığı iş birliğini anlatmak üzere Radius Bilgisayar'dan Atilla Çemberci etkinliğe panel konuşmacısı olarak katıldı. Sistem entegrasyonu, donanım, yazılım ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Radius Bilgisayar 1997'de kurulmasının ardından sektörün öncü firmaları arasında yerini aldı.

Açıklmada görüşlerine yer verilen Çemberci, Schneider Electric'in sınır bilişim çözümlerinin kurulum ve entegrasyonda hız ve kolaylık sağladığını, bunun yanında kurulum sonrası izleme, yönetme ve analitikler ile sistemin güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını garanti altına aldığını kaydetti.


- Schneider Electric'ten 2 yeni rehber

Etkinlik sırasında Schneider Electric iki ayrı e-rehber sunarak edge bilişim ile ilgili zorlukları, bu zorlukların nasıl aşılabileceği ve alanın sunduğu fırsatları paylaştı. Her iki rehber de IT/veri merkezi uzmanları, yönetilen hizmet tedarikçileri (MSP) ve katma değerli hizmet satıcılarına (VAR) ücretsiz olarak sunuluyor.

Bağımsız araştırma şirketi Canalys ile birlikte geliştirilen "Edge Bilişim Fırsatlarından Faydalanma" e-rehberi, MSP'lere ve VAR'lara müşterilerinin edge bilişim stratejilerini destekleme anlamında yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.

"Alıcının Edge Altyapı Yönetimi Rehberi" ile de IT ve veri merkezi uzmanlarının bir edge altyapı yönetimi çözümünü seçmeden veya kurmadan önce sorması gereken sorular ve atması gereken adımlar paylaşılıyor.

Her iki rehber de Canalys'in özel araştırmaları, IT liderlerinin yönlendirmeleri, Schneider Electric'in köklü deneyimleri ve şirketin AR-GE çalışmaları ile hazırlandı. Rehberlere APC.com ve SE.com adreslerinden ulaşmak mümkün.

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