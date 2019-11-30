KİLİS - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve aileleriyle Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli çocuklar tekvando kurslarıyla hem rehabilite oluyor hem de başarılı birer sporcu olmak için çabalıyor.

Yaşanan iç savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu olaylardan en çok etkilenen ise çocuklar oldu.

Türkiye, iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriyeli misafirlerini yalnız bırakmayarak onlara eğitim, sağlık ve sosyal alanda tüm imkanlarını sunmaya devam ediyor.

Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan çocuklar da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen tekvando kurslarına katılarak yüreklerindeki acıların izlerini unutmaya çalışıyor.

Tekvando kursuna giden bin Suriyeli çocuk ve genç, savaşın biteceği ve uluslararası müsabakalara katılacakları günün hayalini kuruyor.

Tekvando antrenörü Mustafa Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurs sayesinde savaş mağduru çocukların yaşadıkları acıları unutmaya başladığını belirtti.

Bu merkezde yaklaşık 3 aydır kurs verdiğini anlatan Tohumcu, şöyle konuştu:

"Burada 700 erkek 300 kız olmak üzere toplamda bin kişiyle çalışıyoruz. Birlikte hafta içi 4 gün antrenman yapıyoruz. Buradaki çocuklarımız daha önce sporla tanışmamışlar. Çocuklarımızın savaşın etkilerinden kurtulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte Kore Kültür Merkezi, Türkiye Tekvando Federasyonu ile Dünya Tekvando Federasyonu çocuklarımıza gerek malzeme gerekse elbise boyutunda destek veriyor."

Suriyeli çocuklardan 12 yaşındaki Fatma Neçar ise Türk devletinin ve kamp yönetiminin spor konusunda kendilerine her türlü desteği verdiğini anlatarak, bu sayede yaşadıkları kötü günleri atlatabildiklerini ifade etti.

İyi bir sporcu olmayı hedeflediğini vurgulayan Neçar, "Biz de büyüyüp müsabakalara katıldığımızda Türk bayrağını bütün dünyaya karşı dalgalandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan 11 yaşındaki Ahmet Yaver de merkezde kendilerine sağlanan imkan için Türk yetkililere teşekkür ederek, " İlerleyen zamanlarda inşallah ben de hocam gibi iyi bir tekvandocu olurum." dedi.

Çocuklardan 12 yaşındaki Şehadi Kasim de merkezdeki okulda eğitimini sürdürdüğünü bunun yanı sıra sporla da ilgilendiğini söyledi.

Tekvandoyu çok sevdiğini ifade eden Kasim, bu alanda başarılı olmak istediğini dile getirdi.