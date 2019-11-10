SASA'nın yeni hedefi dünya devleriyle rekabet

Adana'da günde bin ton elyaf üretme kapasitesiyle dikkati çeken ve üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu 45 ülkeye ihraç eden SASA Polyester Sanayi AŞ, yeni yatırım ve teşviklerle hedefini büyüttü - SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker: - "Şu anda Türkiye'nin ihtiya

SASA'nın yeni hedefi dünya devleriyle rekabet
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da yarım asrı aşkın süredir, petrokimya, elyaf türü kimyasallar üreten SASA Polyester Sanayi AŞ, bu alanda dünya devleriyle rekabet edebilmeyi hedefliyor.

Son 4 yılda yeni yatırım ve tesislerle üretim kapasitesi ve ürün kalitesini artıran fabrika, çalışan sayısını da yaklaşık 2 katına çıkardı.

Tek kalemde (günde) bin ton elyaf üretme kapasitesiyle dikkati çeken ve üretiminin yüzde 30'unu 45 ülkeye ihraç eden SASA, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden faydalanarak hazırladığı, 250 milyon doları teşvikli olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık iki projesinde de üretime başladı.

SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1966 yılında Sabancı Holding tarafından kurulan firmayı dört yıl önce Erdemoğlu Holding'in satın aldığını hatırlattı.

Eski bir tesis olarak aldıkları işletmeye yönelik çok ciddi yatırım ve yenileme çalışması yaptıklarını anlatan Şeker, bu kapsamda Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden de faydalandıklarını söyledi.

Elyafta üretime geçildiğini ve makinelerin 7/24 çalıştığını aktaran Şeker, tesislerinde günlük 625 ton elyaf üretimi olduğunu birkaç ay içerisinde bunun bin tona ulaşacağını kaydetti.

Firmalarının 2020 yılının ortalarında 800 ton şişe cipsi, bin ton poy ve geri kalanı elyaf olmak üzere üç bin tonluk üretim kapasitesine ulaşacağını dile getiren Şeker, "Günlük üretim kapasitemiz, işletmeyi devralmamızdan sonra yaklaşık üç katına çıkacak. Şu anda dünyada tek kalemde bin ton üretecek tek tesis de burası. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan poy, iplik ve elyafın tamamını üretebilecek güçte ve kapasitedeyiz." dedi.

- İhracatımızı 4,5 katına çıkaracağız"

Şeker, şu anda SASA'da toplam bin 400 ton günlük üretimlerinin olduğuna, bunun yüzde 30'unu 45 ülkeye göndererek yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Çalışan sayılarının dört yıl önce 1150 civarında olduğunu, bugün ise 2 bin 200'e ulaştığını aktaran Şeker, yeni hizmete açılan tesislerle bu sayının gelecek yıl 2 bin 800'e yaklaşacağını söyledi.

SASA'nın 2021 yılında bütün hedeflerine ulaşmış olacağını vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık cirosu olacak ve bunun da yarısını büyük ihtimalle ihracata ayıracak. Şu anda 45 ülkeye ihracatımız var, aynı şekilde devam edeceğiz. Bu ülkelerdeki müşteri sayımızı ve portföyümüzü de şekillendiriyoruz. Yeni tesislerin, gelecek yıl büyük kısmı ihracata katkıda bulunacak ama 2021'de tamamı katkıda bulanacağı için yaklaşık yüzde 50 ihracata ürün satmış olacağız. Bir milyar dolarımızı ihracata göndereceğiz. Şu anda 200 milyon dolara yakın ihracata gönderiyoruz bunu yaklaşık 4,5 katına çıkaracağız."

Türkiye'nin ihtiyacı olan poy, iplik ve elyafın tamamını üretebilecek güçte ve kapasitede olduklarını dile getiren Şeker, yurt dışından gelen elyafla ilgili hükümetin ciddi vergi uygulaması gerektiğini ifade etti.

Şeker, tesislerinin Çin, Kore ile rekabet halinde olduğunu vurgulayarak, girdi maliyetlerinin fazlalığına rağmen yeni tesislerle Çin ve Kore'nin Avrupa'ya mal satmasına engel olacaklarını söyledi.

- "SASA Avrupa liginde oynayan bir takım"

Kendi ham maddelerini yapmak için Yumurtalık ilçesinde tesis kuracaklarını da belirten Şeker, şunları kaydetti:

"SASA, aslında Avrupa liginde oynayan bir takım. Önümüzdeki süreçte SASA kendi ham maddesini yaparak dünya devi şirketlerle rekabet edebilen bir pozisyona gelecek. Zaten kendi ham maddenizi yapmazsanız başarılı olma şansınız da yok. Yurt dışından makineyi, ham maddeyi alın Türkiye'de sadece işçilik koyarak bir yere varma şansımız maalesef yok. Artık katma değeri yüksek dediğimiz ham maddeleri üreteceğiz, devlette bunları teşvik ediyor. Umarım Türkiye gelecek on yıl içerisinde çok büyük başarılara imza atacak diye düşünüyorum."


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