ADANA (AA) - Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, yaz tatilini memleketi Adana’nın Pozantı ilçesinde yaylada geçiriyor.

Anadolu rock şarkıcısı Kekilli, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde verdiği konserler sonrasında ailesiyle yaz tatilini geçirmek için ilçeye bağlı Akçatekir yaylasına geldi.

Kekilli, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde fotoğraf tutkunlarının ve doğa düşkünlerinin vazgeçemediği doğal güzelliklere sahip olan dizi ve filmlere ev sahipliği yapan Belemedik Tabiat Parkını ziyaret ederek Almanlardan kalan tarihi kalıntıları inceledi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Murat Kekilli ve ailesini Belemedik Tabiat Parkında ağırladı. Başkan Çay ve Kekilli, ATV ile Belemedik’in muhteşem doğasında karış karış gezdirerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemşehrileri Kekilli ile Pozantı ve Toros Dağlarını gezerek doğanın keyfini çıkarttıklarını belirtti.

Kekilli de tatilini geçirmede önceliğinin memleketi olduğunu, yakınlarıyla vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirtti.

Tatilde dostlarıyla geziler yaptığını, güzel vakit geçirdiğini anlatan Kekilli, "Önceki akşam ilçedeki bir halı sahada Pozantılı vatandaşlarla bir araya gelerek futbol maçı yaptık. Şimdi de Belemedik’i ziyaret ettik. Doğanın içerisinde huzur bulduk. Buradan aldığım huzurla 3 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Yozgat Boğazlıyan konserime müthiş bir enerji ve motivasyonla gideceğim.” dedi.

Kekilli, Başkan Çay'a ilçeye verdiği emekler için teşekkür etti.



