ANKARA - Taş plaklardan reklam, film, opera ve bale afişlerine, eski kartpostal ve takvimlerden yağlı boya tablolara, özel gün davetiyelerinden eski TRT yapımlarına kadar birçok materyalin yer aldığı Milli Kütüphane koleksiyonu, adeta milli arşiv olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane, kütüphanecilik faaliyetlerinin yanında yaklaşık 147 bin materyalin bulunduğu geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

Genellikle satın alma yoluyla toplanan kültürel öğeler, bağış ya da değişim ve devirle de arşive alınabiliyor.

Dökümü yapılarak türlerine göre tasnif edilen materyaller, özel bölümlerde muhafaza ediliyor.

Koleksiyonun en dikkat çekici öğeleri arasında 5 bini aşkın taş plak yer alıyor. En eskisi 1928 yılına ait olan ve İngilizce iki şarkı içeren taş plaklar arasında Zeki Müren, Safiye Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüceses gibi Türk musikisinin klasikleşmiş isimlerinin yanı sıra Nate King Cole ve Tony Martin'in plakları bulunuyor.

Reklam, opera, tiyatro ve film afişleri de koleksiyonun önemli parçalarını oluştururken, ilk renkli Türk filmi "Halıcı Kız"ın orijinal afişi dikkati çekiyor.

Gölge oyununun önemli üstatlarından Hayali Ali'nin 280'e yakın tasvirinden oluşan özel koleksiyonu da Milli Kütüphanenin koruması altında bulunuyor.

Mili Kütüphane koleksiyonunda, Pierre Loti'nin İstanbul'dan yazdığı mektuplar, çeşitli haritalar, özel gün davetiyeleri, Türk tarihinin önemli anlarına ilişkin yazılı belgeler, yağlı boya tablolar, kartpostallar ve takvimler de yer alıyor.

Muhabir: Eda Özdener



