İSTANBUL - İstMarina Sanat, 21 Ekim - 6 Aralık 2019 tarihleri arasında 15 sanatçının eserlerinin sergileneceği “Bu Ben Değilim!” isimli resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapacak.

İstMarina'dan yapılan açıklamaya göre, İstMarina Sanat, yeni bir resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Bu Ben Değilim!” isimli resim ve heykel sergisi 21 Ekim Pazartesi günü sanat severlerin beğenisine sunulacak.



15 sanatçının eserlerinin sergileneceği sergide, resim ve heykele dair seçkin örnekler yer alacak.



‘’Bu Ben Değilim! ‘’ resim ve heykel sergisinde Ahmet Doğan, Berk Kakeci, Berke Uysal, Büşra Ürer, Can Açıkgöz, Dilara Çakal, Doğanay Odabaş, Erkan Şakar, Gökhan Gümülcine, Gürkan Çakır, Hakkı Kandır, İrem Hakyemez, Selma Hekim, Sinan Yılmaz, Sümeyye Aydemir’in eserleri sergilenecek.



İstMarina Sanat, yeni resim ve heykel sergisi ile zamanını sanatla iç içe geçirmek isteyenleri sanat galerisine bekliyor.







