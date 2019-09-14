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Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek

Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan'ın da aralarında bulunduğu bir grup sanatçı, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
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Isparta Düğün Salonları

DİYARBAKIR - Aralarında, Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bir grup sanatçı, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

HDP il binası önüne gelen Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ve Yavuz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı, burada evlatları için oturma eylemini sürdüren annelerle tek tek görüştü.

Sanatçılar, annelerin ellerini tutarak, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Annelerin kaçırılan çocuklarının fotoğrafını gösterip, evlatlarına duydukları özlemi anlatması sırasında duygusal anlar yaşandı.

"Anaların yüreğindeki yangını hissettim yüreğimde"

Sanatçılardan Hülya Koçyiğit, yaptığı açıklamada, annelerin cesur çığlıklarını, direnmelerini ve evlatlarını isteyen seslerini duyduğu için geldiğini söyledi.

"Vicdanım beni buraya getirdi. Ben insanım, anayım. Anaların yüreğindeki yangını hissettim yüreğimde." diyen Koçyiğit, evladının yürek acısıyla yanan annelerin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Koçyiğit, ülkede 30 yılı aşkın süredir terör saldırılarının yaşandığına dikkati çekerek, "Bu çok can yaktı, çok can aldı, çok gözyaşı döktürdü. Artık analar ağlamasın. Bütün Türkiye hep birlikte feryat etmeliyiz çünkü bu siyasetin çok üstünde bir şey. Bu hepimizin insanlık görevi. O nedenle çok saygı duyuyorum ve bu dirence destek olmak için yanlarındayım." diye konuştu.

"Lanet olsun teröre"

Gülben Ergen, yaptığı açıklamada, anneleri dinlemek gerektiğini belirterek, seslerini ve çığlıklarını biraz daha çoğaltmak için onların yanında olduklarını kaydetti.

"Gördük ki kendilerini daha güçlü hissettiler. Bir annenin içi yanıyorsa, bir anne feryat ediyorsa, bu feryadın karşısında hiçbir güç duramaz. Lanet olsun teröre. Bu anneler evlatlarını arıyorlar. Çığlık atıyorlar. İçleri yanıyor." diyen Ergen, dün Kulp ilçesi kırsalında sivillere yönelik düzenlenen terör saldırısına da değindi.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen törene katıldıklarını hatırlatan Ergen, "Barışın, kardeşliğin, birliğin günüdür. Anneler hepimizden daha güçlü. Sizin karşınızda hiçbir güç duramayacak. Anneler kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Dualarımız annelerimizle"

Muazzez Ersoy da annelerin duygularına, feryatlarına ortak olmak amacıyla burada olduklarını, anne oldukları için onların hissettiği acıyı ve duyguyu çok iyi bildiklerini belirtti.

Annelerin evlatlarına kavuşması dileğinde bulunan Ersoy, "Bir an önce güzel şekilde kavuşmalarını, yuvalarında yavrularıyla mutlu mesut yaşamalarını istiyoruz. Dualarımız annelerimizle. Onların feryadının duyulması adına bizler de onlara destek olmak için buradayız. Burada olduğum için de çok mutluyum." dedi.

"Onların gözünü korkutmak için dün iğrenç bir katliama imza attılar"

Hasan Kaçan ise günlerdir annelerin çığlığını sosyal medyada paylaştıklarını aktararak, burada onlarla bir araya gelince, gözlerindeki yaşı, seslerindeki titremeyi görünce üzüntü ve öfkelerinin arttığını dile getirdi.

Sanatçıların ziyaretinin, annelere moral olmasını dileyen Kaçan, "Bu çığlık katlana katlana, dalga dalga büyür de sonunda inşallah bu hain terör örgütünün elinden, alçak PKK'nın elinden evlatlarını alırlar. Onların gözünü korkutmak için dün iğrenç bir katliama imza attılar. Ancak güçleri zavallı insanlara yetiyor. Eli silahsız köylü kardeşlerimize güçleri yetiyor. Lanet olsun teröre, PKK'ya. İnşallah anneler evlatlarını bağırlarına basarlar. Onlarla sarılıp hasret giderirler." ifadesini kullandı.

"Tüm Türkiye bu kavuşma anını bekliyor"

Yavuz Bingöl, toplumsal duyarlılığı artırmak, farkındalık oluşturmak ve annelerin acısına ortak olmak için geldiklerini vurguladı.

"Tüm sanatçılar adına annelerin evlatlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Annelerimizi daha fazla üzmeyin, ağlatmayın, gelin bu acıyı dindirin, bu hasreti bitirin." diyen Bingöl, annelerin, evlatlarına sarılmak, onları öpmek ve koklamak istediğini söyledi.

Bingöl, "İnşallah hepsi sağ salim evlerine, ailelerine kavuşurlar. Sadece anneler değil tüm Türkiye bu kavuşma anını bekliyor. Diğer sanatçı arkadaşlar da inşallah buraya, annelerimize destek olmaya gelirler." diye konuştu.

"İçimiz acıdığı için buradayız"

Oyuncu Hazım Körmükçü, annelerin yüreklerinin burkulduğunu dile getirerek, onların dertlerine, hasretlerine, özlemlerine bir nebze de olsa derman olabilmek için geldiklerini aktardı.

"Üzülmemek elde değil çünkü benim de çocuklarım var. Empati kurduğunuz zaman milyonlara ulaşması lazım sesimizin, çünkü anne olmak çok kutsal bir görev. Devlet büyüklerimiz bu konuda hassasiyetle yaklaşıyorlar." ifadesini kullanan Körmükçü, annelerin çocuklarına kavuşmasını diledi.

Terörü lanetlediğini, kötülükle hiçbir yere ulaşamayacaklarını anlatan Körmükçü, şöyle devam etti:

"Sevgi muhakkak kazanacak. Sanatçılığı bir kenara bırakın, insan olarak buradayız. İnsan olarak içimiz acıdığı için buradayız. İnşallah derdimizi, tasamızı duyması gerekenler duyar ve en kısa zamanda çözüme ulaşır. Onları mutlu görmek istiyoruz."

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